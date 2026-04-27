Ni Navidad ni primavera cualquiera: Gáldar se llena de miles de flores desde este jueves
‘Gáldar en Flor’ regresa al casco histórico con calles transformadas, norias, tiovivos y ambiente festivo
Cuando llega la primavera, hay lugares que cambian y otros que se reinventan. En el norte de Gran Canaria, el casco histórico de Gáldar se prepara para convertirse, un año más, en un gran jardín al aire libre.
Miles de flores, colores y elementos decorativos tomarán sus calles desde este jueves 30 de abril en una de las citas más esperadas del calendario municipal: ‘Gáldar en Flor’, que se prolongará hasta el 24 de mayo.
Todo está listo para la inauguración oficial, que tendrá lugar este jueves a las 18:30 horas, momento en el que vecinos y visitantes podrán recorrer una ciudad completamente transformada. La calle Capitán Quesada y los alrededores de la Plaza de Santiago serán el epicentro de esta muestra floral que cada año gana protagonismo.
La iniciativa, organizada por la Concejalía de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Gáldar, desplegará una amplia variedad de especies que llenarán de vida el municipio: geranios, margaritas, girasoles, hortensias, helechos, petunias, gerberas o impatiens, entre otras.
Pero más allá de las flores, esta edición apuesta por una estética muy concreta. La temática gira en torno a elementos clásicos de la primavera y de las fiestas tradicionales: norias, tiovivos o molinillos de viento, que aportarán un aire nostálgico y festivo a los espacios urbanos.
Un paseo entre flores en pleno casco histórico
‘Gáldar en Flor’ se ha consolidado como una de las grandes propuestas decorativas del municipio, funcionando como la versión primaveral de la tradicional Semana de las Flores que se celebra en diciembre.
La diferencia es el escenario natural: mayo. Un mes que permite aprovechar la riqueza botánica y el colorido propio de la temporada para transformar el centro histórico en una experiencia sensorial abierta al público.
Producción local y colaboración empresarial
La muestra contará este año con plantas procedentes de viveros como Godoy S.L., Poinsettias de Canarias S.L. y Viveros Gáldar S.L., además del vivero municipal. A ello se suma la colaboración de empresas como Corsua, encargada de trabajos de césped artificial, y Canaragua Medio Ambiente.
Con esta nueva edición, Gáldar no solo apuesta por embellecer sus calles, sino también por dinamizar el municipio, atraer visitantes y reforzar su identidad como uno de los enclaves culturales y paisajísticos más singulares de Gran Canaria.
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