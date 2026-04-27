Una nueva parada de guaguas en Cardones mejora la salida hacia Arucas

El Cabildo de Gran Canaria, a través del área de Movilidad, ha ejecutado una nueva parada de guaguas en Cardones, en el municipio de Arucas, con el objetivo de mejorar la operativa del transporte público tras la puesta en marcha del nuevo acceso al núcleo poblacional. La actuación busca evitar interferencias con el tráfico principal en un punto de conexión del municipio y reforzar la seguridad en la zona.

La intervención ha supuesto una inversión global cercana a los 40.000 euros, que incluye la ejecución de la obra y los trabajos asociados de redacción del proyecto, dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud. A la actuación se suma la instalación de una marquesina, aportada por el propio Cabildo de Gran Canaria dentro de otro contrato, cuyo montaje se ha ejecutado en el marco de estas obras.

El consejero insular de Movilidad, Teodoro Sosa, y el alcalde de Arucas, Juan Jesús Facundo, junto a miembros de sus equipos en la puesta en marcha de la parada. / LP/DLP

Durante una visita a la zona, el consejero de Movilidad y Transporte del Cabildo de Gran Canaria, Teodoro Sosa, señaló que la actuación responde a una demanda vecinal y municipal. Según indicó, la nueva infraestructura es accesible, se ajusta a la normativa y mejora las condiciones de espera de los usuarios al incorporar una marquesina.

Más de 11.000 usuarios al año

El consejero puso el foco en el uso de la parada y en su impacto sobre el servicio. De acuerdo con los datos aportados, más de 11.000 personas utilizan este punto a lo largo del año, una cifra que, en su opinión, justifica la inversión al mejorar el servicio y la seguridad.

La nueva configuración también introduce cambios operativos para la circulación de las guaguas. La solución adoptada permite que los vehículos se desvíen por el trazado anterior, lo que evita interferencias con el tráfico principal tanto durante la parada como en la salida. Con ello, la administración insular prevé una mejora de la fluidez en el entorno y un funcionamiento más eficiente del transporte público.

Líneas que dan servicio a la parada

La parada es utilizada por varias líneas de transporte público, entre ellas la línea 210, que conecta Arucas con Las Palmas de Gran Canaria pasando por Cardones. La actuación pretende, además, dar respuesta a las condiciones generadas tras la reordenación viaria asociada al nuevo acceso al núcleo.

Por su parte, el alcalde de Arucas, Juan Jesús Facundo, valoró la obra como una respuesta directa a las demandas de la ciudadanía y destacó la coordinación entre administraciones. En ese marco, señaló el trabajo conjunto entre el Ayuntamiento de Arucas y la Autoridad Única del Transporte para mejorar infraestructuras vinculadas a la red de guaguas en distintos puntos del municipio.

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El regidor añadió que esta intervención se suma a otras actuaciones ya ejecutadas y a nuevas mejoras previstas, dentro de la planificación para seguir avanzando en la mejora del transporte público en Arucas y su entorno.