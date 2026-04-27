Quesos, Estrellas Michelin y sabor local: así es el primer día del Foro Internacional del Queso en Gran Canaria

Gran Canaria se mira estos días en uno de sus productos más reconocibles: el queso. La isla acoge este lunes y martes el IV Foro Internacional del Queso, una cita que reúne en el Hotel Santa Catalina a más de 350 profesionales de la restauración, la hostelería, la producción quesera, la comercialización y la divulgación gastronómica para reflexionar sobre el papel de este alimento como seña de identidad, motor económico y atractivo turístico.

La cita incluye además el III Concurso del Mejor Bocadillo de Queso de España y un programa compuesto por 19 ponencias, 11 de ellas con participación directa de queseros, queseras o ganaderos. La nómina de cocineros invitados reúne a profesionales que suman una decena de Estrellas Michelin, lo que refuerza la dimensión gastronómica de un foro que busca tender puentes entre el campo, la cocina y el turismo.

El encuentro, impulsado por el Cabildo de Gran Canaria a través de las áreas de Sector Primario y Turismo, combina demostraciones culinarias, catas, conferencias técnicas, sesiones prácticas y coloquios. El objetivo es poner sobre la mesa la importancia del queso artesanal no solo en la cocina contemporánea, sino también en la conservación del territorio, el relevo generacional y la proyección exterior de la isla.

Proteger la identidad

Durante la inauguración, el presidente del Cabildo, Antonio Morales, defendió el valor de la producción local como una forma de proteger la identidad de los pueblos frente a un modelo global que, sostuvo, tiende a borrar sus singularidades. En ese contexto, señaló que Gran Canaria cuenta con «antídotos» como la variedad y calidad de sus quesos, a los que definió como una expresión del paisaje, la naturaleza y el legado cultural de la isla.

«Apostar por la producción local equivale a apostar por el lugar donde vivimos, por la gente con la que compartimos espacio y que mantiene con vida paisajes y tradiciones, por nuestra salud y, en definitiva, por una isla mejor preparada para afrontar sus retos de futuro», afirmó Morales ante los asistentes.

El presidente insular garantizó también la continuidad del apoyo del Cabildo al sector primario mediante líneas de ayuda orientadas a mejorar la competitividad de las queserías artesanales y a reforzar la puesta en valor de sus producciones. En la apertura participaron igualmente el consejero de Turismo, Carlos Álamo; el director insular de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alejandro Báez; y la directora del foro, Julia Pérez.

El 9% de las opiniones publicadas por visitantes en redes sociales gastronomía, el 95% positivas o neutrales

La gastronomía, uno de los motivos del viaje

Álamo subrayó que Gran Canaria «es mucho más que sol y playa» y defendió el queso como uno de los productos que mejor expresa la relación entre el territorio y quienes lo trabajan. El consejero vinculó además el foro con la estrategia turística de la isla y aportó varios datos sobre el peso de la gastronomía en la experiencia del visitante: el 25% de los turistas declaró haber degustado cocina canaria y ese mismo porcentaje situó la gastronomía entre los motivos principales de su viaje.

Según los datos expuestos durante la inauguración, el gasto de los turistas en restaurantes alcanzó en 2025 los 596 millones de euros. Además, el 9% de las opiniones publicadas por visitantes en redes sociales estuvieron relacionadas con la gastronomía, con un 95% de valoraciones positivas o neutrales.

La directora del Foro, Julia Pérez, apeló por su parte a la necesidad de que la sociedad grancanaria tome conciencia del patrimonio que tiene entre manos. «Los grancanarios y grancanarias tienen que tener conciencia del tesoro que tienen y ponerlo en valor», señaló.

Nuevas experiencias

Una de las principales novedades de esta cuarta edición es que buena parte de las ponencias gastronómicas se desarrollan de forma conjunta entre cocineros y productores queseros. El formato busca mostrar no solo el resultado final en el plato, sino también el origen del producto, las técnicas de elaboración y el conocimiento acumulado por quienes sostienen el oficio.

El gasto de los turistas en los restaurantes de Gran Canaria alcanzó en el año 2025 los 596 millones de euros

Otra de las apuestas del foro será llevar los talleres demostrativos sobre el uso del queso en restaurantes y hoteles al sur de Gran Canaria, en San Bartolomé de Tirajana. La iniciativa pretende facilitar la asistencia de responsables de compra y jefes de cocina de las principales cadenas hoteleras, con la colaboración de la Escuela de Hostelería de Las Palmas.

Entre los cocineros participantes figuran nombres como Toño Pérez, del restaurante Atrio, en Extremadura, con tres Estrellas Michelin; Borja Marrero, del grancanario Muxgo, con una Estrella Michelin y una Estrella Verde; Juan Carlos García, de Vandelvira, en Jaén; y Luis Baselga y Massi Delledove, del restaurante madrileño Smoked Room, distinguido con dos Estrellas Michelin.

El programa reserva también espacio para experiencias que conectan de forma directa la alta cocina con el trabajo de las queserías. Braulio Simancas, del restaurante tinerfeño Silbo Gomero, intervendrá junto a la Quesería Montesdeoca para abordar la creatividad en torno al queso y el relevo generacional. Artur Martínez, del restaurante Aürt, participará junto a Jordi Lorente, de la Quesería La Frasera, de Barcelona.

También estarán presentes representantes del restaurante asturiano Monte, con una Estrella Michelin, junto a la Quesería La Peral; Aridani Alonso y Víctor Lugo, de Casa Romántica, en Agaete, acompañados por la ganadera y quesera Macarena del Rosario; y Marco Martel, del restaurante La Colonial de Fontanales, en Moya, junto a Dunia Moreno, de la Quesería Cortijo de Montañón, para analizar cómo la hostelería y el comercio pueden aportar más valor a los quesos locales.

La jornada de este lunes incluyó asimismo un encuentro entre queseros y queseras de Gran Canaria, productores de la Denominación de Origen Queso Flor de Guía y representantes extremeños de la Denominación de Origen Torta del Casar. Una reunión que refuerza el intercambio entre territorios unidos por un mismo oficio: transformar la leche, el paisaje y la memoria en uno de los sabores más reconocibles de su tierra.