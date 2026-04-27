El restaurante de este municipio de Gran Canaria que conquista con pescado fresco del día y tiene una de las mejores vistas
El establecimiento se ha convertido en un imprescindible en la isla para disfrutar del pescado fresco del día y vistas al mar
Gran Canaria sigue destacando por contar con rincones gastronómicos que conquistan el paladar de sus clientes. En el municipio de Gáldar se encuentra La Pizarra: Sabores del Mar, un restaurante frente al mar que se ha convertido en una parada obligatoria para quienes visitan la isla y buscan productos de calidad.
Los creadores de contenido @grancanaria.atugusto continúan con su serie “21 municipios, 21 sabores”, con la que tiene como objetivo descubrir los sabores auténticos de Gran Canaria visitando un restaurante representativo en cada uno de los municipios de la isla. "Unas vistas increíbles en un rincón de ensueño mientras disfrutas de la Playa de Sardina", comentan.
Sabor a mar en cada plato
El establecimiento destaca por una experiencia que no solo se centra en las elaboraciones, ya que ofrece vistas al océano que convierten la visita en un auténtico plan. Su propuesta gastronómica gura en torno al producto fresco, especialmente al pescado del día que se convierte en el protagonista de la carta.
En su visita, los creadores de contenido disfrutaron de las vieiras, de las que destacan su sabor. El gofio escaldando es un plato que no te puedes perder si visitas las islas y los calamares a la parrilla están "súper tiernitos".
Como la especialidad de la casa son sus pescados frescos del día, no dudaron el disfrutar de uno de ellos. "Del mar a tu plato, más fresco imposible. Un sabor increíble, a nosotros nos encantó", aseguran.
Para completar la experiencia, recomiendan apostar por postres como el sorbete de mango o el polvito uruguayo.
Un lugar ideal para disfrutar
Con una propuesta basada en el producto fresco y la cocina canaria en un entorno privilegiado, La Pizarra se ha convertido en un lugar imprescindible para visitar en la isla. Un restaurante en el que se disfruta tanto de la comida como del paisaje."Si vienes aquí con tu pareja es un triunfo seguro", afirman.
Horario y ubicación
La Pizarra: Sabores del Mar se encuentra en la Avenida Alcalde Antonio Rosas, 70, en Gáldar. Cuenta con 4,5 estrellas en Google, lo que refleja la satisfacción de quienes han visitado el restaurante y han disfrutado de
Abre lunes, jueves y domingo de 13:00 a 21:00 horas, mientras que viernes y sábado amplía su horario hasta las 23:00 horas. Martes y miércoles el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.
- Quevedo rompe el silencio sobre su cambio físico y la salud mental: “No estaba del todo bien, me molestó mucho”
- El taxi-guagua de Las Palmas de Gran Canaria: así funciona la lanzadera que facilita la movilidad en los barrios de la periferia
- Rally Islas Canarias 2026, en directo: sigue el WRC desde Gran Canaria minuto a minuto, con la novena etapa en Maspalomas
- Caso Viera en la UD Las Palmas: el '21' no viaja después de la enigmática frase de García
- Paco Santana, empresario de Canarylog: «Llegué a tener 400 empleados en la minería en África»
- El restaurante de Gran Canaria con la mejor relación calidad-precio según los inspectores Michelin
- El cantante Quevedo y el jugador de baloncesto de la NBA Santi Aldama: la foto viral de sus veranos en La Graciosa cuando eran niños
- Las claves de la nueva ordenanza de higiene de Las Palmas de Gran Canaria: multas de hasta 3,5 millones de euros y nuevas obligaciones