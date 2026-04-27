El restaurante de este municipio de Gran Canaria que conquista con pescado fresco del día y tiene una de las mejores vistas

Gran Canaria sigue destacando por contar con rincones gastronómicos que conquistan el paladar de sus clientes. En el municipio de Gáldar se encuentra La Pizarra: Sabores del Mar, un restaurante frente al mar que se ha convertido en una parada obligatoria para quienes visitan la isla y buscan productos de calidad.

Los creadores de contenido @grancanaria.atugusto continúan con su serie “21 municipios, 21 sabores”, con la que tiene como objetivo descubrir los sabores auténticos de Gran Canaria visitando un restaurante representativo en cada uno de los municipios de la isla. "Unas vistas increíbles en un rincón de ensueño mientras disfrutas de la Playa de Sardina", comentan.

Sabor a mar en cada plato

El establecimiento destaca por una experiencia que no solo se centra en las elaboraciones, ya que ofrece vistas al océano que convierten la visita en un auténtico plan. Su propuesta gastronómica gura en torno al producto fresco, especialmente al pescado del día que se convierte en el protagonista de la carta.

En su visita, los creadores de contenido disfrutaron de las vieiras, de las que destacan su sabor. El gofio escaldando es un plato que no te puedes perder si visitas las islas y los calamares a la parrilla están "súper tiernitos".

Como la especialidad de la casa son sus pescados frescos del día, no dudaron el disfrutar de uno de ellos. "Del mar a tu plato, más fresco imposible. Un sabor increíble, a nosotros nos encantó", aseguran.

Para completar la experiencia, recomiendan apostar por postres como el sorbete de mango o el polvito uruguayo.

Un lugar ideal para disfrutar

Con una propuesta basada en el producto fresco y la cocina canaria en un entorno privilegiado, La Pizarra se ha convertido en un lugar imprescindible para visitar en la isla. Un restaurante en el que se disfruta tanto de la comida como del paisaje."Si vienes aquí con tu pareja es un triunfo seguro", afirman.

Horario y ubicación

La Pizarra: Sabores del Mar se encuentra en la Avenida Alcalde Antonio Rosas, 70, en Gáldar. Cuenta con 4,5 estrellas en Google, lo que refleja la satisfacción de quienes han visitado el restaurante y han disfrutado de

Abre lunes, jueves y domingo de 13:00 a 21:00 horas, mientras que viernes y sábado amplía su horario hasta las 23:00 horas. Martes y miércoles el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.