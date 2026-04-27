El SCS habilita un punto de donación de sangre en Agaete hasta el miércoles

La Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia del Servicio Canario de la Salud ha instalado este lunes un punto temporal de donación de sangre en el Centro Cultural Villa de Agaete, que permanecerá operativo hasta el miércoles, 29 de abril.

Las personas interesadas en donar podrán acudir este lunes y martes en horario de 16:15 a 20:30 horas. El miércoles, el punto estará abierto tanto por la mañana, de 9:15 a 13:30 horas, como por la tarde, de 16:15 a 20:30 horas.

Coincidiendo con esta campaña, el equipo educativo de Hemodonación y Hemoterapia visita este lunes el IES Agaete Pepe Dámaso, donde desarrollará una acción de sensibilización dirigida a la comunidad educativa.

Además del punto habilitado en Agaete, la población puede donar sangre en los espacios fijos de extracción disponibles en Gran Canaria. Entre ellos se encuentra la sede de Hemodonación y Hemoterapia en la calle Alfonso XIII, en Las Palmas de Gran Canaria, abierta de lunes a viernes, salvo festivos, de 8:15 a 21:15 horas.

También permanecen activos otros puntos de la Red Transfusional Canaria, como el situado en el anexo del Centro de Salud de Vecindario, en Santa Lucía de Tirajana, así como los habilitados en el Hospital Universitario Materno-Infantil de Canarias, el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín y el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

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Para donar sangre es necesario tener entre 18 y 65 años, o hasta 60 años si se trata de la primera donación, pesar más de 50 kilos, gozar de buena salud general y no estar embarazada. Para resolver dudas, Hemodonación y Hemoterapia mantiene disponible el teléfono gratuito de atención al donante 900 234 061.