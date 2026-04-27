El Tablero estrena la nueva Plaza del T-8 para ocio, ferias y mercados

El Tablero, en San Bartolomé de Tirajana, ha sumado un nuevo punto de encuentro con la apertura de la Plaza del T-8, un recinto concebido para acoger ferias, mercados y actividades al aire libre. El espacio, de unos 6.000 metros cuadrados, se ubica junto a la Avenida Francisco Vega Monroy y sustituye a una parcela que presentaba un notable deterioro físico y paisajístico.

La inauguración se celebró ayer en un ambiente festivo que se prolongó durante varias horas, con la participación del alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez Sánchez, concejales de su Corporación, y del consejero de Cooperación Institucional y Solidaridad Internacional del Cabildo de Gran Canaria, Carmelo Ramírez Marrero.

Vecinos y familias acudieron al nuevo recinto, que en su primer día acogió Para el entretenimiento de las familias se organizaron actividades infantiles, una zona gastronómica y un mercado agrícola y artesanal, que se amenizaron con las actuaciones musicales de la Parranda A Kal y Canto y del Dj. Marre, y con el concierto a cargo del grupo de sones latinos Nueva Línea.

El proyecto ha supuesto una inversión de 547.451 euros, financiados íntegramente a través del Plan de Cooperación del Cabildo de Gran Canaria. La intervención ha permitido recuperar un suelo público en desuso y adaptarlo a nuevas necesidades sociales, con el objetivo de reforzar los espacios de convivencia en el municipio.

Las obras han transformado por completo la parcela, que se encontraba en mal estado y sin un uso definido. La actuación incluyó la remodelación integral del terreno, con trabajos de nivelación de la explanada y la instalación de un nuevo pavimento adaptado a la celebración de eventos públicos.

Además, se renovó el sistema de alumbrado público y se incorporaron mejoras en la accesibilidad y la seguridad del recinto. También se actuó en las zonas verdes, con nuevas plantaciones y la instalación de tuberías de riego que permitirán mantener el ajardinamiento en mejores condiciones.

El proyecto incorporó igualmente una red de evacuación de aguas pluviales, la colocación de bordillos y bolardos y la mejora del entorno destinado a los contenedores de residuos, integrándolos de forma más ordenada en el espacio urbano.

La Plaza del T-8 nace con la vocación de convertirse en un punto de referencia para la dinamización social y económica de El Tablero. Su configuración abierta facilita la organización de actividades de distinta escala, desde encuentros vecinales hasta ferias comerciales o eventos culturales.

Durante la jornada inaugural, el espacio ya acogió propuestas musicales y gastronómicas, con actuaciones en directo y zonas específicas para el público infantil, lo que favoreció la participación de distintos perfiles de población.

Con esta actuación, el municipio amplía su red de espacios públicos destinados al uso ciudadano y refuerza la oferta de instalaciones para eventos en el sur de Gran Canaria. La nueva plaza responde además a la demanda vecinal de contar con infraestructuras que favorezcan la convivencia y el desarrollo de actividades comunitarias.

Noticias relacionadas

El recinto, por su ubicación y dimensiones, permitirá descentralizar parte de la actividad social y festiva del municipio, al tiempo que contribuye a mejorar el entorno urbano de El Tablero. La intervención se enmarca en las políticas de mejora del espacio público impulsadas en los últimos años, orientadas a recuperar zonas degradadas y adaptarlas a un uso más funcional.