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La unidad de Rehabilitación Cardiorrespiratoria del Hospital Insular, reconocida por la Sociedad Española Sorecar

El póster premiado en el curso nacional de Sorecar 2026 explora los valores ventilatorios oscilantes en sujetos sanos para evitar diagnósticos erróneos

De izquierda a derecha, Heriberto Santana (fisioterapeuta), el doctor Guillermo Miranda (jefe de servicio), Virgen Mosqueda (enfermera) , Fátima Mendoza (TCAE), Aranza Ugarte (Fisioterapeuta), Juana María Medina (fisioterapeuta), Almudena Rodriguez (TCAE), Elena Rodríguez (enfermera). Fila inferior: Miguel Puche (residente externo) y Rosa Delia Jiménez (Enfermera) ,

De izquierda a derecha, Heriberto Santana (fisioterapeuta), el doctor Guillermo Miranda (jefe de servicio), Virgen Mosqueda (enfermera) , Fátima Mendoza (TCAE), Aranza Ugarte (Fisioterapeuta), Juana María Medina (fisioterapeuta), Almudena Rodriguez (TCAE), Elena Rodríguez (enfermera). Fila inferior: Miguel Puche (residente externo) y Rosa Delia Jiménez (Enfermera) , / LP/DLP

La Provincia

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Las Palmas de Gran Canaria

La unidad de Rehabilitación Cardiorrespiratoria del servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil, dependiente de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, ha recibido el premio al mejor póster científico en el curso nacional de actualización en Rehabilitación Cardíaca de la Sociedad Española de Rehabilitación Cardiorrespiratoria Sorecar 2026, celebrado recientemente en Alcalá de Henares. 

El estudio, presentado por el residente de cuarto año en esta especialidad, Raúl Alejandro Macías; los especialistas en Medicina Física y Rehabilitación, Luan Dhin, Belén Pérez, y Guillermo Miranda; la fisioterapeuta, Juana María Medina; y el estadístico, Sergio Mies Padilla aborda el análisis de los parámetros ergoespirométricos asociados al pronóstico de la insuficiencia cardíaca en pacientes sanos.

En este trabajo, realizado mediante pruebas de esfuerzo, se ha observado una buena capacidad funcional global en pacientes sanos. Sin embargo, algunos parámetros que se asocian a peor pronóstico en pacientes cardíacos, como la ventilación oscilante, también pueden detectarse en sujetos sanos, aunque en valores bajos y sin implicaciones patológicas.

Resultado relevante

Este resultado es especialmente relevante, ya que ayuda a interpretar mejor estas pruebas en la práctica clínica y evita considerar como patológicos hallazgos que pueden formar parte de la normalidad.

La unidad de Rehabilitación Cardiorrespiratoria atiende a más de 300 pacientes al año, siendo la rehabilitación tras un infarto de miocardio la patología más frecuente. También se rehabilitan pacientes con insuficiencia cardiaca, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y enfermos neuromusculares.

Esta unidad dispone de una ergometría con analizador de gases con ergómetro de bicicleta y ergómetro de manivela, este último utilizado en pacientes con lesión medular y amputados.

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En cuanto a los recursos humanos, hay que decir que el espacio cuenta con dos médicos especialistas en Medicina Física y Rehabilitación, tres fisioterapeutas, dos enfermeras y dos técnicos en cuidados auxiliares de enfermería.

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