La Aldea de San Nicolás
La Aldea desaconseja el baño en su playa por vertidos tras el temporal Therese
El PSOE había advertido de su preocupación por la posible contaminación y la confusión generada por los carteles colocados en la zona
El Ayuntamiento de La Aldea desaconseja temporalmente el baño en su playa, tras recibir este lunes los últimos resultados de las analíticas realizados en la costa del municipio. Esta situación viene derivada de los vertidos ocasionados desde el temporal Therese.
El Consistorio informa que seguirá llevando a cabo un control continuado del estado del agua de mar con el objetivo de determinar cuándo se recuperarán las condiciones óptimas para su uso. Mientras tanto, y en base a criterios de salubridad pública, se mantiene la recomendación de no bañarse en la costa del municipio hasta que los análisis reflejen resultados favorables.
Habilitar duchas
En paralelo, el Ayuntamiento está adoptando medidas complementarias para favorecer el uso y disfrute del litoral en condiciones seguras. Entre ellas, se encuentra la habilitación de servicios como las duchas, utilizando agua de abasto, aprovechando que actualmente existe suministro suficiente para atender tanto las necesidades de la población como de las personas que acuden a la costa.
La concejala de Protección de la Salubridad Pública, Ingrid Navarro, ha señalado que, como responsable del área, lamenta no poder ofrecer en este momento resultados favorables en relación con la calidad del agua para el baño. No obstante, ha subrayado que es necesario actuar con prudencia y responsabilidad, manteniendo las labores de seguimiento y análisis para garantizar la seguridad de la ciudadanía.
Dudas en el PSOE
El PSOE en la oposición en La Aldea ya había advertido de su preocupación por la posible contaminación de la costa, a la vez que denunciaba la confusión que generaban los carteles colocados en la zona.
Navarro ha destacado que el grupo de gobierno continúa habilitando servicios que permitan a residentes y visitantes acudir a la costa y disfrutar de este entorno en la medida de lo posible, siempre dentro de las condiciones actuales.
Desde el Ayuntamiento de La Aldea se insiste en que esta recomendación responde exclusivamente a criterios preventivos y de protección de la salud pública, y se continuará informando con total transparencia sobre cualquier evolución en los resultados de las analíticas. El Consistorio reafirma así su compromiso con la seguridad, la transparencia y el bienestar de residentes y visitantes.
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