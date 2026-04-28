Así es el alquiler más barato de La Isleta: 550 euros al mes por un estudio en Las Canteras

Este pequeño inmueble no solo destaca por su precio —el más barato de la zona según confirma el portal Idealista—, sino por su valor estratégico. Al situarse en el corazón de La Isleta, permite a sus residentes disfrutar de la autenticidad del barrio y, al mismo tiempo, de la proximidad inmediata al entorno de El Confital y el paseo marítimo.

¿Qué ventajas tiene el inmueble?

El estudio se entrega preparado para entrar a vivir, optimizado al máximo para la estancia de una sola persona. Asimismo, ofrece una cocina completamente equipada, una zona de descanso con cama, un baño privado con plato de ducha y un pequeño televisor. El precio incluye el servicio de WiFi y el alojamiento está catalogado como zona de no fumadores, garantizando así un ambiente saludable y libre de humos.

Como valor añadido, el edificio dispone de una terraza comunitaria, el espacio idóneo para que los inquilinos disfruten de momentos de descanso al aire libre sin salir de la propiedad. Todo ello, sumado a la proximidad inmediata a la Playa de Las Canteras y al entorno de El Confital, lo convierte en un punto de conexión único en la capital para quienes buscan funcionalidad y calidad de vida en el corazón de La Isleta.

Vistas del estudio / Idealista

¿Hasta cuándo se puede alquilar el estudio?

Su alquiler es de carácter temporal —con un máximo de 11 meses— y se sitúa a tan solo 700 metros de la Playa de Las Canteras. Esta fórmula, cada vez más habitual en las zonas de alta demanda de la capital, está orientada a perfiles específicos que busquen una solución habitacional transitoria.

Vistas del baño principal / Idealista

Además, al tratarse de un contrato de temporada, el inquilino debe justificar la transitoriedad de su estancia, una condición que se ha convertido en el estándar para este tipo de estudios en el distrito de La Isleta.

Agua y luz incluidos en el precio

Esta ventaja, sumada a la conexión WiFi ya integrada, convierte al estudio en una de las opciones más rentables económicamente dentro de La Isleta. De esta forma, el residente puede tener un control total de su presupuesto sin renunciar a vivir a un paso del paseo de Las Canteras.

Vistas de la zona comunitaria / Idealista

En un contexto donde el auge del alquiler vacacional ha tensionado los precios en el distrito Isleta-Puerto-Guanarteme, este estudio de 550 euros representa un oasis para perfiles de trabajadores jóvenes o estudiantes que priorizan la ubicación estratégica frente a la amplitud de espacio.