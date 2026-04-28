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Arucas pierde a 'Manolo', uno de sus personas más queridos de la costa

El colectivo vecinal y la comisión de fiestas del pueblo lamentan el fallecimiento de Manuel Castellano, una figura muy querida en Bañaderos y El Puertillo

'Manolo' Castellano.

'Manolo' Castellano. / AA.VV. El Puertillo.

Javier Bolaños

Javier Bolaños

Las Palmas de Gran Canaria

Arucas pierde a uno de sus personajes más queridos de la costa. Manuel 'Manolo' Castellano acaba de fallecer, dejando huérfana las verbenas y la música de las scala en hifi, de las que era un asiduo, así como a su pueblo de Bañaderos.

"Nos ha dejado un gran persona vecino del El Puertillo D. Manuel Castellano Hernández. En nombre de la Asociación de Vecinos sentimos su pérdida, el pésame para su hermana Aurelia y esposo, directivo de esta asociación Bernardo Calcines. D.E.P". Con estas sentidas palabras a través de las redes sociales, el colectivo vecinal del barrio anunciaba la pérdida de una de las personas que ha dejado huella en el pueblo marinero. Unas palabras compartidas por la comisión de fiestas del pueblo. Hay quien incluso habla de que su popularidad solo podía tener comparación con el popular y fallecido Sandokan.

De verbena

El alcalde de Arucas, Juan Jesús Facundo, recordaba este martes que Manolo, al que algunos conocían como 'el máquina', "era una persona muy querida en el Puertillo y Bañaderos. Siempre tenía una sonrisa. Le gustaba la música y el baile, y solía participar en las verbenas".

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El alcalde destaca que era una persona muy cariñosa con todo el mundo. Y muy dado a hacer recados que le encargaba la gente mayor. De ahí que fuera habitual verle en la farmacia y en el supermercado, para hacer la compra y llevar a sus conocidos las necesidades. "Manolo era una persona muy querida. Tenía el carisma de quien es buena gente", sentencia el alcalde.

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