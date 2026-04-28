El Cabildo de Gran Canaria inaugura las plantas fotovoltaicas de los CADI de El Tablero y Las Longeras
Estas actuaciones se financian en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU
El Cabildo de Gran Canaria ha inaugurado hoy, a través del Consejo Insular de la Energía (CIEGC) y la Consejería de Política Social y Accesibilidad, las nuevas instalaciones fotovoltaicas de los Centros de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual (CADI) de El Tablero, en San Bartolomé de Tirajana, y San José de Las Longueras, en Telde.
El consejero de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento del Cabildo de Gran Canaria, Raúl García Brink, ha destacado "los logros alcanzados estos años gracias a la colaboración con la Consejería de Política Social y Accesibilidad y con el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria para dotar a los centros de la isla de modernas instalaciones de energías renovables que permitan reducir el consumo energético y la huella de carbono mientras se mejora el servicio a sus usuarios".
En este sentido, señaló que aproximadamente el 32% de la energía generada por la instalación se destinará al propio CADI, mientras que el resto podrá aprovecharse mediante fórmulas de autoconsumo colectivo, abasteciendo a otras instalaciones del Cabildo o a futuras comunidades energéticas.
La consejera de Política Social, Accesibilidad, Igualdad y Diversidad del Cabildo insular, Isabel Mena ha apuntado que "gracias a esta colaboración y aprovechando los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia podemos prestar un mejor servicio a la ciudadanía de la isla aprovechando todas las ventajas de las energías limpias que el desarrollo tecnológico nos permite y que se traducen también en reducción de costes y de la contaminación".
Estas actuaciones se han financiado en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU, a través de las subvenciones para el fomento de la autosuficiencia de las Administraciones Públicas, en el marco de la Estrategia de Energía Sostenible en las Islas Canarias (Programa 1, Líneas 1 y 2), con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Componente 7, Inversión 2) y cuentan con el respaldo de la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias.
Estas dos nuevas plantas que entran en servicio permiten avanzar en la descarbonización de infraestructuras sociosanitarias y en la reducción del gasto energético de un servicio público esencial, una estrategia del Cabildo de Gran Canaria destinada a aprovechar cubiertas y espacios ya antropizados para la generación de energía limpia y eficiente, alineada con los objetivos climáticos de la isla.
En el caso del CADI El Tablero, se ha instalado una planta solar fotovoltaica de 462 módulos de 480 vatios pico para rendir una potencia de 221,76 kilovatios pico por un presupuesto de 164.750,61 euros, de los que la subvención cubre 114.998,40 euros. Esta instalación permitirá obtener la energía equivalente al consumo anual de 92 viviendas y evitar la emisión de 183,35 toneladas de CO2 a la atmósfera, que equivale a la plantación de 11.459 árboles.
En el caso del CADI Las Longueras, se trata de una instalación solar fotovoltaica de 335 módulos de 480 vatios pico para rendir una potencia de 160,80 kilovatios pico por un presupuesto de 128.993,22 euros, de los que la subvención cubre 97.356,60 euros. Esta instalación permitirá obtener la energía correspondiente al consumo anual de 62 viviendas y evitar la emisión de 123,12 toneladas de CO2 a la atmósfera, que equivale a la plantación de 7.695 árboles.
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