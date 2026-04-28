¿Cómo celebra Santa Lucía el Día de la Madre? La Feria para celebrar ese día ofrece regalos, danza y actividades familiares
La cita, organizada por la Asociación de Comerciantes & Profesionales de Vecindario (Ascoive) con apoyo municipal, se celebrará el 2 y 3 de mayo en la Plaza de Los Algodoneros, junto a la zona peatonal
La Plaza de Los Algodoneros acogerá este fin de semana la Feria del Día de la Madre, una iniciativa organizada por la Asociación de Empresarios de Vecindario (Ascoive) con el apoyo del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana para dinamizar la zona comercial y fomentar las compras en el comercio local.
Bajo el lema 'Ella es única, su regalo también debería serlo', la feria abrirá el sábado día 2 de mayo, de 10.00 a 21.00 horas, y el domingo 3 de mayo, de 10.00 a 14.00 horas. En total, contará con 23 puestos de venta con productos como perfumes, joyas, repostería, ropa y flores, además de talleres, actividades infantiles, danza y música en directo.
La feria se inaugurará el sábado a las 10.00 horas. A partir de las 11.00 horas comenzarán los talleres infantiles y también se celebrará un taller de belleza consciente. Por la tarde, a las 17.00 horas, tendrá lugar la charla 'Escribir para fluir', seguida de la actuación de la Escuela Ballet Paulina.
La programación del sábado continuará con la actividad Experiencia belleza y moda, la actuación de DJ Partymax a las 19.00 horas y el cierre musical a cargo de Cremita de Coco. El domingo, la feria permanecerá abierta de 10.00 a 14.00 horas, con una nueva actuación de la Escuela Ballet Paulina a las 11.00 horas y el concierto de Los Super Rockers a las 12.00 horas.
Impulso al comercio local
El alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Francisco García, destacó que la feria permite aprovechar una fecha señalada como el Día de la Madre para apoyar al pequeño comercio y dinamizar la zona comercial abierta. En la misma línea, la concejala de Comercio, Verónica Suárez, agradeció el trabajo de Ascoive y de las empresas participantes.
La gerente de Ascoive, Trinidad Díaz, subrayó que la feria combinará una amplia oferta de productos con actividades para público infantil y adulto, además de actuaciones musicales y de danza en la plaza. La iniciativa busca convertir el fin de semana en un punto de encuentro para las compras, el ocio familiar y la promoción del comercio local.
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