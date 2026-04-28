El concejal del Ayuntamiento de Guía José Fernando Estévez deja Parques y Jardines pero mantiene el acta

Nueva crisis de gobierno en Guía. El concejal de Parques y Jardines, Limpieza Viaria, Cementerios y Velatorios, y Litoral, José Fernando Estévez, ha presentado la renuncia a sus cargos en el gobierno, si bien mantendrá el acta que da de momento estabilidad al gobierno municipal. Estévez se presentó por Unidos por Gran Canaria (UxGC) y decidió mantenerse en el pacto que dio pie a la moción de censura junto a su compañera Nayra Pérez, cuando se le retiraron los cargos y terminó abandonando el pentapartito su cabeza de lista, Felipe Pérez.

A un año de las elecciones, el grupo de gobierno mantiene la mayoría absoluta con nueve concejales por los ocho de la oposición. El concejal solo ha presentado su renuncia a las Áreas que gestionaba, sin ceder el acta, por lo que mantiene la estabilidad. Si bien este periódico no ha podido recabar la opinión del edil, algunas fuentes oficiales apuntan que la marcha de José Fernando Estévez se justifica al ser llamado para trabajar dentro del servicio de cocina (su profesión) en una escuela infantil dependiente de la consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias. A su vez, solo percibirá las dietas por asistencia a plenos y comisiones, renunciando a la dedicación exclusiva.

Avanzado por su excompañero

La decisión que ya había avanzado hace una semana Felipe Pérez, su anterior compañero de filas acusándolo de "tránsfuga" tras la expulsión del partido al que concurrieron a las elecciones municipales, cuando convocó una conferencia de prensa para dar a conocer las sentencias a favor de las empresas a las que se le había pedido la devolución de unos cobros bajo su gestión, y que dio lugar a su salida anticipada del gobierno.

Para defender su continuidad, los dos concejales que provenían de Unidos emitieron tras la ruptura de UxGC un comunicado en el que defendieron en cuatro puntos su postura como "miembros del grupo municipal Unidos en el ayuntamiento de Santa María de Guía". En primer lugar, que "el proyecto político de Unidos en nuestro municipio siempre ha sido un proyecto grupal, la prioridad fue, es y será mejorar la vida de nuestros vecinos y nunca ha sido un proyecto personal de nadie y así quedó reflejado en el pacto que se firmó entre los diferentes partidos para conformar este grupo de gobierno".

En segundo lugar, se explica que "en los meses que llevamos desempeñando nuestra labor consideramos que se están cumpliendo los objetivos que nos marcamos tanto a nivel individual como del grupo de gobierno".

Espíritu de pacto

El tercer punto informa que "el cambio acaecido en el grupo de gobierno se hace respetando el espíritu del pacto mencionado porque lo importante no son las personas, lo importante es el servicio al ciudadano".

Y, por último, añaden que consideran que "el proyecto no ha cambiado, sigue tan vivo como el primer día y confiamos en que el trabajo que se está realizando desde todas las áreas municipales seguirán mejorando la vida de los vecinos".

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