Contramapas camina Canarias para convertir el sendero GR131 en un aula al aire libre

El proyecto Contramapas, de la Asociación Cultural y Medioambiental Atlas, regresa en 2026 con una nueva travesía que, del 30 de abril al 30 de mayo -Día de Canarias-, volverá a unir el archipiélago a pie desde La Graciosa hasta el Faro de Orchilla, en El Hierro. Lo hará siguiendo el trazado del Sendero de Gran Recorrido de Canarias GR 131, casi 600 kilómetros que atraviesan el Archipiélago y que, en esta edición, se convierten en algo más que un camino: un aula viva donde aprender, compartir y redescubrir el territorio. En esta tercera edición de Contramapas participará alumnado de ocho centros de secundaria, uno por isla, integrándose en una experiencia que une educación, naturaleza y comunidad.

Esa presencia del alumnado no es casual. Es la continuación natural de Aula GR131: Senderos que conectan, una iniciativa impulsada con el apoyo de la Dirección General de Ordenación de las

Enseñanzas, Inclusión e Innovación Educativa del Gobierno de Canarias, que ha ido sembrando durante meses una forma distinta de mirar el territorio. A través de talleres, charlas y experiencias compartidas, las chicas y chicos han podido acercarse al GR131 no solo como sendero, sino como un recurso educativo de enorme valor, capaz de conectar historia, paisaje, cultura y vida cotidiana. La propuesta parte de una idea sencilla pero poderosa: convertir el territorio en aula y el caminar en metodología, fomentando el aprendizaje vivencial, el trabajo colectivo y la construcción de una identidad compartida desde el conocimiento directo del entorno.

En 2026, la Asociación Atlas completará así su tercera travesía a lo largo de este eje que vertebra Canarias, consolidando un proyecto que ha ido creciendo en cada edición. Si el primer año estuvo centrado en la cultura y el segundo en la inclusión social, esta tercera edición sitúa la educación en el centro de la aventura. Una evolución natural que refuerza el sentido profundo de Contramapas: caminar para comprender. Valorar el territorio, pero también las relaciones que lo habitan, los saberes que lo sostienen y los retos que lo atraviesan. La actividad física se convierte, de este modo, en una herramienta para divulgar valores medioambientales, sociales, culturales y etnográficos, acercando el conocimiento a través de la experiencia.

El recorrido volverá a dibujar una línea continua entre islas, con una travesía estructurada en torno a cerca de una treintena de etapas que se irán desarrollando a lo largo de un mes. Desde el arranque este jueves en La Graciosa, el equipo cruzará Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, La Gomera y La Palma, hasta alcanzar El Hierro el 30 de mayo -con un potente evento cultural de cierre el día 31-, completando un itinerario que conecta cumbres, medianías y costas. Cada isla se recorrerá a través de varias jornadas de caminata, ascendiendo a los puntos más altos de cada territorio y atravesando espacios naturales, senderos históricos y enclaves cargados de identidad. No se trata solo de avanzar, sino de detenerse: en cada etapa habrá encuentros, actividades y momentos de intercambio con el alumnado y con las comunidades locales, construyendo así un relato colectivo que va mucho más allá del mapa.

Cartel de Contramapas / La Provincia

Al frente del proyecto se encuentra Manuel Cabezudo, quien lidera un equipo multidisciplinar formado por Elena Carbó (coordinación), Pedro Padilla (guía de montaña), Laura Purroy (logística), Judith Negrín (divulgación ambiental) y Lucas Ramírez, estudiante de 17 años invitado a recorrer la travesía por completo. Un grupo que combina experiencia, conocimiento y sensibilidad para dar forma a una iniciativa que es, al mismo tiempo, muy exigente físicamente y profundamente humana. “Llegar a una tercera edición ya es, en sí mismo, una señal de que el proyecto tiene sentido y recorrido. Contramapas ha ido creciendo gracias al apoyo de muchas entidades y personas, y eso nos permite seguir avanzando en la defensa de los valores que pretendemos transmitir. El GR131 es un recurso extraordinario, todavía poco conocido por gran parte de la población, y tiene un potencial enorme como herramienta educativa y como espacio para entender la realidad de Canarias”, explica Cabezudo. “Nuestro objetivo es que la gente lo sienta como algo propio, que lo camine, que lo conozca y que lo viva”, concluye.

Como novedad, esta edición permitirá seguir la caminata en tiempo real. A través de un enlace, que puede encontrarse en la cuenta de Instagram de Contramapas, cualquier persona podrá conocer en cada momento la ubicación exacta del equipo de Contramapas, las 24 horas del día, haciendo posible acompañar el viaje desde la distancia y sentirse parte del recorrido.

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Contramapas cuenta con el respaldo de instituciones públicas y entidades privadas que hacen posible este proyecto, consolidando una red de apoyos que refuerza su dimensión regional. Gobierno de Canarias, Consejería de Bienestar Social del Cabildo de Lanzarote, Área del Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias del Cabildo de Tenerife, Consejería de Bienestar Social del Cabildo de La Palma, Consejería de Bienestar Social del Cabildo de El Hierro, Ayuntamiento de El Pinar de El Hierro, Casa África, LPGC 2031, Fundación UD Las Palmas, Fred Olsen Express, Xtravans, Bull Timing y Fundación Líneas Romero, junto a entidades colaboradoras como Meraki, Transpirenaica Social y Solidaria o Urmuga, forman parte de un proyecto que sigue creciendo paso a paso.