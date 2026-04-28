La Feria Gran Canaria Me Gusta 2026 dará protagonismo absoluto al talento canario en su 13ª edición
El evento se celebrará del 8 al 10 de mayo en el Recinto Ferial de Agüimes, con chefs del archipiélago, producto local, catas, talleres y nuevas propuestas gastronómicas
La Feria Gran Canaria Me Gusta celebrará su 13ª edición del viernes 8 al domingo 10 de mayo en el Recinto Ferial de Agüimes, nueva sede del evento. La cita, promovida y financiada por el Cabildo de Gran Canaria y organizada por Infecar, Feria de Gran Canaria, refuerza este año su apuesta por el producto de cercanía, la sostenibilidad y el relevo generacional en la gastronomía, con un protagonismo centrado en los profesionales canarios.
Durante la presentación, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, señaló que la feria funciona como escaparate del producto local y de su elaboración artesanal, con un programa que incorpora actividades y especialistas vinculados al sector. En esta edición, además, se incorporará como novedad la apertura a profesionales del resto del archipiélago, manteniendo el foco “en el protagonismo absoluto del producto de Gran Canaria”, según explicó la consejera de Desarrollo Económico, Industria, Comercio y Artesanía, Minerva Alonso.
Profesionales invitados y cocina canaria
La programación incluirá la participación de chefs vinculados a algunas de las siete estrellas Michelin que suma actualmente la isla, junto a otros perfiles de distintas islas. Entre los nombres avanzados figuran Nelson Pérez (restaurante Nelson), Alexander Herrera ( Sábor), el pastelero palmero Ruben Zulay, Pedro Nel Restrepo (restaurante tinerfeño Etéreo) y Alexis Neketán (Pastelería Neketán), entre otros.
La feria también modifica el formato de parte de sus exhibiciones gastronómicas. Frente a los cocinados a cuatro manos de otras ediciones, se incorporan talleres ‘Tú a tú’ en los que periodistas gastronómicos actuarán como “pinches” de chefs del archipiélago, dentro de una propuesta que busca acercar los procesos de cocina al público y poner el foco en el oficio.
Sector primario, venta directa y dos aulas principales
La cita mantiene su objetivo de facilitar la comercialización del producto local, incentivar el consumo de proximidad y reforzar los vínculos entre productores y empresas del tejido económico insular. La programación combinará demostraciones en vivo, catas y talleres especializados, además de la posibilidad de venta directa al visitante.
El evento contará con 17 estands de ayuntamientos y 46 expositores, además de tres carpas anexas dedicadas a las carnes de Gran Canaria, las exhibiciones gastronómicas y los talleres infantiles. El director insular de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alejandro Baez, detalló que la feria se articulará en torno a dos aulas principales y un Aula del Vino renovada, con mayor superficie para los pases de cata.
Dentro del recorrido, el espacio ‘Aula Carne de Gran Canaria’ y el área ‘Mucho más que pesca’ buscarán poner en valor el producto ganadero y el pescado artesanal, así como la relevancia del consumo directo. En este contexto, Baez subrayó la evolución del sector ganadero hacia modelos “cada vez más sostenibles” y señaló que más del 70% de la carne que se consume en las islas pasa por los mataderos de Gran Canaria, según los datos aportados durante la presentación.
Talleres infantiles, catas y zona de degustación
Como en años anteriores, el programa incluirá acciones de dinamización para distintos públicos. Entre ellas, talleres infantiles con la participación de la finalista de MasterChef Junior 11, Sophie Arellano, actividades de arte frutal impulsadas por SPAR Gran Canaria y catas de cervezas y quesos artesanos. Además, se habilitará un espacio de degustación y restauración con foodtrucks, pensado para complementar la visita y facilitar el consumo de producto local en el propio recinto.
Entradas y entidades colaboradoras
La venta de entradas está activa en la web oficial feriagrancanariamegusta.es. También podrán adquirirse en taquilla por 1,50 euros. En la misma página se encuentra el formulario de reserva para actividades infantiles y el programa completo.
La Feria cuenta con Cajasiete como colaborador oficial y con la colaboración del proyecto Gran Canaria Me Gusta, la Cámara de Comercio de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Agüimes. SPAR Gran Canaria participa como patrocinador y Equipatel como patrocinador oficial del equipamiento.
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