“Gracias a él, hoy mi hijo está vivo”: el padre de Elías celebra que el niño superó la leucemia

“Gracias a él, hoy mi hijo está vivo”. Con estas palabras, Nauzet Herrero expresó en COPE Canarias la emoción de una familia que por fin empieza a recuperar la normalidad después de más de dos años de lucha contra la leucemia de su hijo, Elías, de 8 años.

El menor ha regresado ya a Gran Canaria tras completar en Madrid un largo tratamiento médico que incluyó un trasplante de médula ósea. La intervención fue posible gracias a la aparición de un donante anónimo procedente de Polonia, cuya compatibilidad fue total.

La frase pronunciada por el padre resume el impacto que tuvo esa donación en la vida de la familia. Según explicó en la entrevista, la solidaridad de una persona desconocida permitió que Elías pudiera superar la enfermedad y comenzar una nueva etapa.

Elías venció la leucemia tras un largo tratamiento

Durante más de dos años, el niño afrontó ingresos hospitalarios, tratamientos intensivos y controles médicos constantes. El proceso obligó a la familia a desplazarse fuera de Canarias para recibir atención especializada.

Finalmente, la llegada de un donante compatible abrió la puerta al trasplante que resultó decisivo para frenar la leucemia y encaminar la recuperación del pequeño.

Elías emociona en el Estadio de Gran Canaria tras su trasplante: ovación a su lucha contra la leucemia / LP/DLP

El regreso a casa supone mucho más que una vuelta física. Para la familia significa cerrar una etapa marcada por la incertidumbre y mirar al futuro con esperanza.

“Donar médula salva vidas”

En su intervención en COPE Canarias, Nauzet Herrero quiso aprovechar la repercusión de la historia para lanzar un mensaje social sobre la importancia de donar médula ósea.

“Donar médula salva vidas, no es un eslogan”, afirmó, insistiendo en que muchas personas desconocen la trascendencia real de registrarse como donantes.

Su testimonio ha puesto rostro a miles de familias que esperan una compatibilidad que puede llegar desde cualquier punto del mundo.

Vuelta a Gran Canaria y nueva etapa

Aunque Elías ya ha regresado con su familia, todavía continúa recuperándose de las secuelas físicas derivadas de la enfermedad y del tratamiento recibido.

El objetivo ahora es retomar progresivamente la normalidad: recuperar fuerza, volver al colegio y disfrutar de una infancia que durante mucho tiempo estuvo condicionada por hospitales y revisiones médicas.

Para sus padres, sin embargo, lo más importante ya ha ocurrido: su hijo está en casa y ha superado la leucemia.