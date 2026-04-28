Hiperdino arranca las obras para construir 577 viviendas y un centro comercial junto al Mercado de Guía

El grupo Dionosol (supermercados Hiperdino) acaba de poner en marcha los tractores junto al Mercado de Guía para empezar a urbanizar la que representa la mayor operación urbanística que se desarrolla en la comarca en estos momentos, que se extiende sobre una superficie de 146.137 metros cuadrados, el equivalente a más de 16 campos de fútbol. El proyecto de Finca Clavijo contempla la construcción de 577 viviendas, un centro comercial de 15.272 metros cuadrados, dos grandes parques urbanos que suman 30.100 metros cuadrados, una avenida de ronda y dos aparcamientos que ocupan 4.000 metros cuadrados, a lo que se une la reserva de suelo para levantar un nuevo colegio, una biblioteca, zona deportiva y un carril bici paralelo al barranco de Las Garzas desde el casco. La inversión pública y privada superará los 100 millones de euros.

Sobre una necrópolis

Finca Clavijo se extiende desde el edificio de Los Salesianos hasta el Mercado de Guía de forma paralela a la Avenida La Mancomunidad del Norte y al otro lado linda con el Barranco de Las Garzas y el margen de la autovía GC-2, en lo que supone la gran zona de expansión urbana del municipio, que hasta hace unos años estuvo ocupada por terrenos agrícolas dedicados al cultivo del plátano. En total, 146.137 metros cuadrados que ya han comenzado a urbanizarse, bajo la vigilancia arqueológica, ya que en 2009 se localizó una necrópolis con enterramientos para esclavos que data del siglo XVI.

El proyecto está liderado por Dinosol Supermercados S.L. (76,1% del total) y la Diócesis de Canarias (26,4%), a través de la junta de compensación, en el que ha estado presente como pequeños propietarios el Museo Canario y particulares.

La mayor operación en décadas

Los trabajos se han iniciado con el movimiento de tierras para urbanizar las calles y delimitar las parcelas, antes de que se ejecuten las construcciones. El concejal de Urbanismo de Guía, José Manuel Santana, destaca que "se trata del suelo más potente en capacidad de vivienda no solo de Guía sino de toda la comarca" y que el proyecto urbanístico es “el más importante para este municipio en décadas”.

Santana resaltó “la apuesta del Grupo Hiperdino por nuestro municipio con una inversión de este calibre e incluso, y más allá de ello, por su compromiso además por un desarrollo urbano sostenible e integrado en nuestro territorio”.

El concejal de Urbanismo, José Manuel Santana, y de Obras, Juan Jiménez, junto a técnicos municipales y representantes de la promotora. / LP / DLP

El proyecto inicial contempla la construcción de tres manzanas residenciales, con 155, 186 y la mayor de 236 viviendas, alrededor del hipermercado. En total, 404 viviendas de renta libre y otras 173 de protección oficial (VPO). Se estima que esas 577 nuevas casas darán lugar a la llegada de 1.384 habitantes al municipio. El máximo de edificabilidad en la zona es de seis plantas.

Un futuro colegio

Una de las piezas arquitectónicas relevantes irá junto al Mercado y la Avenida de la Mancomunidad del Norte. Se trata de un equipamiento comercial de casi 15.272 metros cuadrados, que se proyecta como un complemento a la oferta del centro de abastecimiento.

El plan urbanístico prevé la cesión de parcelas al Ayuntamiento de Guía, en forma de compensación al municipio. Junto a la autovía y el Mercado está previsto un parque urbano de 16.417 metros cuadrados, un parque infantil y un colegio de infantil y primaria, que en su día se planteó para facilitar el traslado del actual colegio Nicolás Aguiar, situado ahora en la zona deportiva del barranco, junto a la Universidad Fernando Pessoa. A esto se suma, en segunda fila, un aparcamiento, una dotación social-cultural y otra pequeña reserva comercial para un quiosco, entre las viviendas a construir.

Plan de reparcelación de Finca Clavijo / LP / DLP

En paralelo al barranco de Las Garzas irá otro parque urbano de 16.417 metros cuadrados, que contará con un carril bici para unir el casco y La Atalaya-Becerril. Si se suma la plaza, los dos parques y el jardín, los espacios verdes tendrán una superficie global de 30.080 metros cuadrados.

Y en la trasera de Los Salesianos se construirá un aparcamiento, con una zona deportiva. Todo ello interconectado por la vía interior para el tránsito de vehículos. Además, se unirá a otra nueva zona residencial en la expansión del casco de Guía que irá al otro lado del cauce, en la trasera de la Policía Local y que se extenderá hasta la altura del edificio de Hacienda (Lomo Guillén).

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Residencia de mayores de Los Salesianos

El antiguo camino de La Atalaya, esto es, la Avenida de la Mancomunidad del Norte, mantiene su actual trazado, si bien en el plan de intervención aumenta su dimensión, ya que su funcionamiento actual está limitado por su escasa dimensión, tanto de carriles como de aceras. Precisamente en este lugar irá el futuro complejo residencial para mayores de Los Salesianos. La inversión superará los 100 millones de euros, tanto por la zona residencial y comercial, como los nuevos equipamientos públicos, según unas estimaciones iniciales.