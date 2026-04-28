¿Qué hacer en un incendio forestal? Los estudiantes aprenden en Gran Canaria a organizarse de la mano del Servicio de Urgencias Canario

El Servicio de Urgencias Canario (SUC) ha participado este martes en una jornada formativa en Moya para explicar a los estudiantes cómo se organiza un dispositivo sanitario para actuar ante un incendio forestal en las islas. La actividad se desarrolló dentro de las jornadas de información sobre fuegos impulsadas por la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Moya, y sirve de preparación para el simulacro previsto para este miércoles, que incluye la activación del sistema ES-Alert que podría llegar a Firgas, Guía, Valleseco, Gáldar y Arucas, y en menor medida a Agaete, San Mateo, Santa Brígida, Tejeda, Artenara y Las Palmas de Gran Canaria.

Prevención y botiquín

Cerca de 400 estudiantes de Primaria, Secundaria y ciclos formativos conocieron de primera mano los recursos que el SUC, dependiente de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, despliega en este tipo de emergencias. Entre los medios mostrados figuró la Unidad de Catástrofes, diseñada para intervenir en escenarios con múltiples víctimas, y el hospital de campaña, concebido para prestar una primera asistencia en la zona antes de la evacuación a un centro hospitalario.

Una de las charlas celebrada el lunes en Moya. / LP / DLP

Además de la explicación del despliegue técnico y humano, los profesionales insistieron en la prevención y en la preparación en el ámbito familiar. En ese apartado, detallaron la conveniencia de contar con un botiquín sanitario básico que incluya la tarjeta sanitaria, la medicación habitual, informes médicos recientes y otros elementos esenciales para mantener la continuidad de los cuidados si fuera necesaria una evacuación.

Prueba del aviso masivo ES-Alert

La jornada tuvo un formato participativo, con preguntas del alumnado sobre el funcionamiento de los recursos sanitarios y el equipamiento de las ambulancias de soporte vital básico y de las unidades medicalizadas del SUC, así como sobre los procedimientos de asistencia y transporte sanitario urgente en un escenario de incendio.

El lunes la Casa de la Cultura acogió una jornada de charlas formativas centradas en la prevención y actuación ante incendios forestales. Durante la sesión se abordaron medidas de autoprotección, consejos de seguridad y el funcionamiento del sistema ES-Alert, además de recomendaciones sobre el kit de emergencia.

Asistentes a la charla en Moya. / LP / DLP

En el mismo marco de preparación ante incendios, el Gobierno canario ha anunciado una nueva prueba del sistema ES-Alert de aviso a la población mediante telefonía móvil, prevista para el miércoles 29 de abril en Gran Canaria, coincidiendo con el simulacro programado en Moya y coordinado con el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Moya. El ejercicio, organizado por la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas a través de la Dirección General de Emergencias, busca reforzar el conocimiento ciudadano sobre esta herramienta del Sistema Nacional de Protección Civil.

Mensajes del 112 y pulsar

Según la planificación, el 112 Canarias emitirá varios mensajes entre 9:30 y 11:30 horas con indicaciones de autoprotección, como evacuación o confinamiento, para habitantes y animales del municipio ante un supuesto incendio forestal. Por la ubicación de repetidores telefónicos, el aviso podría llegar también a Firgas, Guía, Valleseco, Gáldar y Arucas. Pero también, en menor medida a Agaete, San Mateo, Santa Brígida, Tejeda, Artenara y Las Palmas de Gran Canaria.

El director general de Emergencias, Fernando Figuereo, señaló que estos ensayos permiten avanzar en la implantación de herramientas de protección y en la coordinación entre administraciones, con integración de los servicios a través del 112 Canarias. El Gobierno recuerda que, durante el envío, quienes estén conduciendo deben detenerse en un lugar seguro para leer el mensaje y pulsar "Aceptar". También aconseja explicar previamente el funcionamiento del sistema a familiares de edad avanzada para evitar alarma, y aclara que el aviso puede recibirse en inglés si el teléfono está configurado en otro idioma.

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El sistema está disponible en la mayoría de móviles con conexión de datos, siempre que la recepción de alertas esté activada. En terminales Android 11 o superior y iOS 15.6 o superior suele venir habilitada por defecto. En cualquier caso, la administración subraya que se trata de una prueba anunciada previamente, ya que el mensaje aparecerá con la palabra "Prueba", acompañado de sonido y vibración, y no requiere respuesta ni llamadas al 112.