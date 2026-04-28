El majorero Kevin Díaz conquista Gran Canaria con un bocadillo elaborado con quesos de Media Flor de Guía y Media Flor de Gáldar

El chef Kevin Díaz Perdomo, natural de Pájara, en Fuerteventura, y afincado actualmente en Cantabria, se proclamó ganador del III Concurso de Bocadillos con Queso, celebrado durante la primera jornada del IV Foro Internacional del Queso de Gran Canaria. El cocinero, responsable del menú de Casa Lucita, obtuvo el primer premio con ‘Pizco’, una propuesta centrada en los quesos de la isla y en el producto local.

El bocadillo ganador combina queso de Media Flor de Guía y Media Flor de Gáldar, junto a un embutido de solomillo de cordero elaborado por el propio chef, crema de queso con vino tinto y mermelada de pimiento del piquillo. Todo ello se presenta en un pan de masa madre con queso y nueces.

Díaz, que ya había ganado la segunda edición del concurso en 2024 y fue finalista en Bocados de Queso de Madrid Fusión, defendió la importancia de trabajar con producto de cercanía. Según explicó, la receta busca reforzar la identidad de los quesos canarios y poner en valor el producto de kilómetro cero.

El cocinero señaló que la inspiración surgió de un pincho que probó hace años en Gran Canaria, en el que se combinaban queso, mermelada y carne. A partir de esa idea desarrolló una versión propia para este certamen, con un pan tipo brioche de masa madre integrado con queso Flor de Guía, una crema de queso similar a una bechamel suave y un “jamón de cordero” elaborado tras curar solomillos durante 60 días y ahumarlos con serrín y romero.

El resultado, según el chef, es un bocadillo con un sabor intenso a queso, equilibrado con la mermelada de piquillo y los canónigos.

Jurado y finalistas

El jurado estuvo presidido por la especialista en quesos Ana Belén González Pinos y contó con la participación de Massimiliano Delledove, de Smoked Room, con dos estrellas Michelin; Juan Carlos García, de Vandelvira, con una estrella Michelin; Braulio Simancas, de Tasca Silbo Gomero; y el crítico gastronómico José Carlos Capel.

El bocadillo ganador combina queso de Media Flor de Guía y Media Flor de Gáldar. / LP/DLP

Las otras propuestas finalistas fueron las de Yaiza Acuña, con un bocadillo de carne jamonada, cebolla caramelizada, queso asado ahumado de Flor de Guía, mojo de pimientos, tomate y huevo frito; y Antonio Cavanillas, con un bombón de quesos de Gran Canaria acompañado de sardina ahumada y kimchi de encurtidos.

Un foro con 380 inscritos

El IV Foro Internacional del Queso de Gran Canaria se celebra en el Hotel Barceló Santa Catalina, con el respaldo del Cabildo de Gran Canaria, a través de las áreas de Turismo y Soberanía Alimentaria, y la dirección técnica de Gastroactitud. El encuentro cuenta con 380 inscritos y una media de 300 asistentes por jornada.

El objetivo del foro es reforzar la relación entre productores, cocineros y profesionales de la hostelería, además de impulsar la gastronomía como un elemento estratégico para el turismo en la isla. También se abordan cuestiones relacionadas con el turismo gastronómico y la situación del sector quesero en Canarias.

El queso artesano en la alta cocina

Entre las ponencias destacadas figura la del chef Toño Pérez, de Atrio, con tres estrellas Michelin, que defendió el papel del queso artesano en la alta cocina a partir de su trabajo con la D.O.P. Torta del Casar. También participaron Massimiliano Delledove y el sumiller Luis Baselga, de Smoked Room, con un taller-degustación centrado en armonías líquidas y platos elaborados con queso.

El programa incluyó además intervenciones de Rafa Bautista, de Oveja Negra, sobre técnicas de maceración de carnes en cremas de queso, y del proyecto La Colonial de Fontanales, que expuso su modelo de restauración vinculado al queso artesano.

En esta edición, los queseros de Extremadura fueron los invitados especiales, con presencia de la D.O.P. Torta del Casar, Queso de la Serena D.O.P. y productores independientes. Junto a queseros de Gran Canaria, analizaron los retos del sector, especialmente en la comercialización de productos artesanos.

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La segunda jornada incorporó ponencias sobre nuevas vías para añadir valor al producto local, relatos vinculados al queso de Gran Canaria, aprovechamiento integral del producto, mercados extranjeros y presencia de quesos artesanos en la oferta gastronómica de hoteles boutique.