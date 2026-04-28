Los médicos de Gran Canaria son los que más secundan la huelga en Canarias

El seguimiento de la huelga nacional de médicos en las instituciones del SCS se sitúa en el 13,11 por ciento El paro convocado en todo el país contra el Ministerio de Sanidad por la reforma del Estatuto Marco, que afecta al personal médico, ha sido secundada en el Servicio Canario de la Salud por 591 profesionales de dicho colectivo profesional, de los 4.508 afectados por la convocatoria La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias informa de que la huelga de médicos convocada en todo el país en protesta contra la propuesta del Ministerio de Sanidad de reforma del Estatuto Marco ha registrado este martes, día 28 de abril, un seguimiento en las instituciones sanitarias del Servicio Canario de la Salud (SCS) del 13,11 por ciento de los trabajadores de este grupo profesional, tanto en Atención Primaria como en Hospitalaria. De los 7.058 efectivos convocados a la huelga, estaban afectados por esta convocatoria 4.508, de los que 591 la secundaron.

Del seguimiento por áreas de salud en Gran Canaria la secundaron 304 de los 1.984 efectivos afectados, lo que representa el 16,05 por ciento, mientras que en Tenerife el seguimiento fue de 270 de los 2.084, es decir, del 12,96 por ciento. Por su parte, en Lanzarote han secundado el paro 23 de los 273 profesionales afectados por la huelga, el 8,42 por ciento, en Fuerteventura la secundaron siete de los 292 afectados, es decir, el 2,40 por ciento. Por su parte, en La Palma el seguimiento fue del 4,27 por ciento, puesto que acudieron a la huelga siete de los 164 afectados, mientras que en El Hierro acudió a la convocatoria uno de los cinco afectados, lo que supone el 20 por ciento. Por último, en La Gomera no hubo ningún efectivo en huelga. La jornada de la mañana de hoy, que cuenta con 1.345 efectivos en servicios mínimos, ha transcurrido sin incidencias destacables.