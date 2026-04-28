Pleno
Mogán paraliza el plan que podía regularizar 37 viviendas sin licencia en Monte Carrera
El pleno suspende por unanimidad el PAMU Loma II tras una sentencia que ratifica la ilegalidad de las obras ejecutadas en la planta baja del complejo de Arguineguín
El pleno de Mogán acordó este martes por unanimidad paralizar la tramitación del PAMU Loma II, un instrumento urbanístico promovido por Carrera Ground Floor S.L. en el entorno del complejo Monte Carrera, en Arguineguín, que quedaba vinculado a la posible regularización de 37 viviendas y tres locales habilitados sin licencia en la planta baja de la urbanización. La suspensión llega después de una sentencia, aún no firme, que ratifica la ilegalidad de esas obras y avala la orden municipal de restablecimiento de la legalidad urbanística. El Ayuntamiento entiende que seguir adelante con este plan, que planteaba cesiones de suelo e incrementos de edificabilidad para ordenar la zona, podía interferir en el cumplimiento del fallo judicial.
La Casa de Florita
Por otro lado, NC-BC presentó una moción para reclamar la protección del patrimonio de Mogán y la restauración de la Casa de Florita, iniciativa que no fue aprobada por el pleno. La formación nacionalista comunicó a través de un escrito que su concejal, Juanma Gabella, denunció «contradicciones, falta de transparencia y dudas» en torno al expediente de compra del edificio vinculado a este inmueble histórico del casco de Mogán. Según sostiene NC-BC, «lo que se está diciendo en público no coincide con lo que aparece en los expedientes municipales».
El pleno también aprobó inicialmente la nueva Ordenanza reguladora del calendario fiscal, beneficios fiscales, domiciliaciones bancarias y aplazamientos o fraccionamientos de deudas tributarias. El texto sustituye a la ordenanza vigente desde 2005 y actualiza la normativa municipal en materia de gestión tributaria. Entre los principales cambios, se reduce de 300 a 150 euros el importe mínimo aplazable o fraccionable.
La sesión incluyó además la aprobación inicial de una modificación de la ordenanza fiscal sobre la instalación de puestos, atracciones y actividades en dominio público. El cambio incorpora una nueva tasa de 123 euros para los feriantes que soliciten un incremento de potencia eléctrica durante ferias y eventos municipales.
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