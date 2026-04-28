Quieres conocer la historia de Ingenio y de Carrizal: La Oficina de Turismo organiza rutas por los cascos históricos

La Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Ingenio ha programado nuevas visitas guiadas gratuitas por los cascos históricos de Ingenio y El Carrizal, una iniciativa destinada a acercar el patrimonio cultural, arquitectónico y natural del municipio a la ciudadanía, colectivos y grupos interesados.

Las rutas requieren reserva previa y permiten recorrer distintos espacios vinculados a la historia local, con explicaciones sobre la evolución del municipio, sus rincones tradicionales y los elementos patrimoniales que forman parte de la identidad de cada núcleo.

En El Carrizal, las próximas rutas se celebrarán los sábados 9 de mayo, 18 de julio, 12 de septiembre, 17 de octubre y 7 de noviembre. En el casco histórico de Ingenio, las visitas están previstas para los sábados 20 de junio, 4 de julio, 5 de septiembre, 3 de octubre y 21 de noviembre.

La Concejalía de Turismo destaca que otras fechas ya han sido reservadas por grupos completos, lo que refleja la buena acogida de esta propuesta entre colectivos y visitantes.

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Reservas e información

Las personas interesadas pueden formalizar su reserva a través del portal Turismo Ingenio. Para más información, la Oficina de Turismo de la Villa de Ingenio atiende en el teléfono 928 78 37 99 y en el correo electrónico turismo@ingenio.es. La iniciativa busca reforzar el conocimiento del patrimonio local y ofrecer una forma accesible de descubrir la historia de Ingenio y El Carrizal mediante recorridos guiados y gratuitos.