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Quieres conocer la historia de Ingenio y de Carrizal: La Oficina de Turismo organiza rutas por los cascos históricos

El calendario incluye recorridos entre mayo y noviembre, con varias fechas ya reservadas por grupos completos

Imagen de un grupo de personas en su visita al casco histórico de Ingenio.

Imagen de un grupo de personas en su visita al casco histórico de Ingenio. / LP/DLP

José A. Neketan

José A. Neketan

Ingenio

La Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Ingenio ha programado nuevas visitas guiadas gratuitas por los cascos históricos de Ingenio y El Carrizal, una iniciativa destinada a acercar el patrimonio cultural, arquitectónico y natural del municipio a la ciudadanía, colectivos y grupos interesados.

Las rutas requieren reserva previa y permiten recorrer distintos espacios vinculados a la historia local, con explicaciones sobre la evolución del municipio, sus rincones tradicionales y los elementos patrimoniales que forman parte de la identidad de cada núcleo.

En El Carrizal, las próximas rutas se celebrarán los sábados 9 de mayo, 18 de julio, 12 de septiembre, 17 de octubre y 7 de noviembre. En el casco histórico de Ingenio, las visitas están previstas para los sábados 20 de junio, 4 de julio, 5 de septiembre, 3 de octubre y 21 de noviembre.

La Concejalía de Turismo destaca que otras fechas ya han sido reservadas por grupos completos, lo que refleja la buena acogida de esta propuesta entre colectivos y visitantes.

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Reservas e información

Las personas interesadas pueden formalizar su reserva a través del portal Turismo Ingenio. Para más información, la Oficina de Turismo de la Villa de Ingenio atiende en el teléfono 928 78 37 99 y en el correo electrónico turismo@ingenio.es. La iniciativa busca reforzar el conocimiento del patrimonio local y ofrecer una forma accesible de descubrir la historia de Ingenio y El Carrizal mediante recorridos guiados y gratuitos.

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