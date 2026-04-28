El rincón de Gran Canaria donde puedes encontrar desde hamburguesas por menos de 10 euros hasta desayunos y meriendas: sus tartas son uno de los imprescindibles
El establecimiento destaca por ofrecer opciones tanto para almuerzos como para desayunos o meriendas
En Gran Canaria hay dos establecimientos que destacan por ofrecer una carta variada a precios económicos. Se trata de París Olé, un local que ha conquistado tanto a los amantes de las hamburguesas como a quienes buscan desayunos y meriendas diferentes.
Los creadores de contenido @descubreconc lo han visitado recientemente y no han dudado en compartir la experiencia a sus seguidores. "Hamburguesas por menos de 10 euros y desayunos de ensueños", comentan.
Hamburguesas a precios económicos
Uno de los principales reclamos del local son sus hamburguesas, que destacan tanto por su tamaño como por su precio. Además, ofrecen diferentes opciones entre las que destacan la de bacon crujiente con salsa de bacon casera o la huevo frito que "tampoco se queda atrás". “Hamburguesas por menos de 10 euros y bien cargadas”, aseguran.
También se puede acompañar con papas naturales o deluxe, una opción que lo convierte en una propuesta completa a un precio económico.
Mucho más que hamburguesas
Aunque las hamburguesas llaman la atención por su relación calidad-precio, es establecimiento cuenta con diferentes entrantes como croquetas artesanas para completar la experiencia gastronómica. Sin embargo, "si has venido antes aquí sabes que son famosos por sus desayunos y meriendas", comentan.
En su visita, destacan opciones como sus tartas artesanales que "tienen tantas opciones que no vas a saber elegir", avisan, señalando que ellos siempre se decantan por la red velvet. Los precios rondan los 4,50 euros, algo que les ha convertido en uno de los imprescindibles del local.
También cuentan con bollería y croissants que se pueden acompañar de cafés clásicos o especiales. Además de crepes salados como el mixto con huevo frito.
Horario y ubicación
París Olé cuenta con dos ubicaciones en la isla, una de ellas en el Centro Comercial Alisios (Las Palmas de Gran Canaria) y la otra en el Centro Comercial Las Terrazas (Telde). Ambos abren de lunes a jueves de 9:00 a 21:30 horas, mientras que viernes y sábado los hacen de 9:00 a 22:00 horas. Domingo el establecimiento de la capital abre de 16:00 a 20:30 y el de Telde lo hace en horario de 10:00 a 20:30 horas.
Ambos cuenta con terraza y un interior pensada para disfrutar en él sin prisas.
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