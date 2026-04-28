San Bartolomé de Tirajana retira 36 toneladas de residuos en barrios y zonas periféricas desde diciembre

La mejora de la limpieza en San Bartolomé de Tirajana sigue avanzando con nuevas actuaciones en barrios, carreteras y espacios públicos. El Ayuntamiento ha presentado el balance de los trabajos realizados dentro del convenio de colaboración con la Fundación Foresta, un dispositivo extraordinario que desde diciembre ha permitido reforzar el servicio municipal y actuar en áreas que acumulaban años sin mantenimiento.

Desde la puesta en marcha del proyecto, el pasado 26 de diciembre de 2025, las cuadrillas de trabajo han desarrollado 51 jornadas de intervención, actuando sobre más de 135.000 metros cuadrados y logrando la retirada de 36 toneladas de residuos vegetales, una cifra equivalente a 279 metros cúbicos.

El balance evidencia el alcance de un plan que combina objetivos ambientales, mejora urbana y generación de empleo local, en uno de los municipios con mayor actividad turística y extensión territorial de Gran Canaria.

Limpieza intensiva en barrios y zonas degradadas

Las actuaciones se han centrado en distintos núcleos poblacionales, accesos viarios y zonas públicas que requerían intervenciones más intensivas. Entre los lugares donde ya se ha trabajado figuran:

Los Olivos (El Tablero)

Sonnenland

San Fernando

El Pajar

Castillo del Romeral

Juan Grande

Carretera entre El Tablero y Montaña La Data

Campo Internacional

Otras zonas públicas del municipio

En estos espacios se han desarrollado tareas de desbroce, poda, recogida y retirada de restos vegetales, además de labores puntuales de limpieza de residuos sólidos urbanos en puntos especialmente deteriorados.

La acumulación de vegetación seca, basura dispersa o restos abandonados en márgenes de carreteras y solares es una de las principales preocupaciones en muchos municipios canarios, tanto por razones estéticas como por seguridad, salubridad y prevención de incendios.

Más de un millón de euros para reforzar el servicio

El convenio suscrito entre el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y Fundación Foresta cuenta con una inversión total de 1.166.708 euros y estará en vigor hasta mayo de 2027.

Este dispositivo se ha diseñado como complemento al servicio ordinario de limpieza, permitiendo intervenir en espacios donde se requería una respuesta adicional y más continuada.

El primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, destacó que esta iniciativa forma parte del nuevo modelo de gestión impulsado por el consistorio para mejorar la imagen urbana y atender necesidades históricas del municipio.

Según explicó, al inicio del mandato municipal existían importantes carencias en materia de limpieza y servicios pendientes de actualización. En este contexto, el convenio ha permitido actuar en accesos a barrios, márgenes de carreteras y enclaves que necesitaban una intervención urgente.

Empleo local y oportunidades para personas desempleadas

Uno de los aspectos más relevantes del proyecto es su impacto social. Además de mejorar el entorno urbano, el dispositivo ha servido para crear oportunidades laborales dirigidas a personas desempleadas de San Bartolomé de Tirajana.

Alejandro Marichal subrayó precisamente ese doble objetivo: mejorar la limpieza pública y, al mismo tiempo, facilitar la incorporación laboral de vecinos del municipio.

Durante los primeros meses de funcionamiento ya se han realizado más de 50 intervenciones, lo que refleja un ritmo constante de trabajo y una planificación orientada a cubrir distintos puntos del término municipal.

Retirada de residuos olvidados durante años

El concejal de Limpieza y Recogida de Residuos, Ruymán Cardoso, explicó que buena parte de los trabajos se concentra en la eliminación de restos vegetales, aunque muchas de las zonas intervenidas presentaban además otro tipo de residuos acumulados desde hacía tiempo.

Entre los materiales retirados se encuentran:

Botellas

Latas

Enseres abandonados

Basura dispersa

Restos arrastrados por lluvia o viento

Cardoso destacó que algunas áreas llevaban años sin mantenimiento regular, por lo que la actuación actual está permitiendo recuperar espacios públicos muy deteriorados.

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La limpieza de este tipo de puntos no solo mejora la imagen del municipio, sino que también reduce focos de suciedad, evita riesgos para peatones y tráfico rodado y contribuye a mejorar la convivencia vecinal.