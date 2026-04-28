Universidad de Verano de Maspalomas: más de 20 cursos y talleres, viajes y dos festivales de música

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) ha acogido este martes el acto de presentación de la edición XXXIV de la Universidad de Verano de Maspalomas. El programa incluye más de 20 cursos y talleres, un viaje a El Hierro, la celebración del XX CAMP Internacional de Rotarios y dos festivales de música. La universidad estival decana de Canarias está organizada por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, la ULPGC y el Cabildo de Gran Canaria.

El acto de presentación contó con las intervenciones del rector de la ULPGC, Lluís Serra Majem; el alcalde del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez Sánchez; el vicepresidente segundo y consejero de Presidencia y Movilidad Sostenible del Cabildo de Gran Canaria, Teodoro Sosa Monzón, y el director de la Universidad de Verano de Maspalomas, Guillermo Morales.

Entre las actividades ofrecidas, que tendrán lugar entre el 29 de junio y el 10 de julio, se encuentran algunos de los cursos que más éxito tuvieron en pasadas ediciones como Vivienda vacacional y la nueva Ley de Ordenación Sostenible del uso turístico de viviendas en Canarias, Nutrición sin tiempo para dietas o Juventud y suicido en Canarias, que se imparte por tercera vez.

Completan el catálogo talleres sobre oratoria, lengua de signos, idiomas turísticos, autismo, danza, jazz, canto, escritura o skate. Las novedades son una formación sobre flora canaria, una charla sobre la cata de jamón, y la jornada sobre 'Canarias 2040: Tendencias territoriales', en la que participarán: Elena Zárate (viceconsejera de Planificación Territorial y Reto Demográfico del Gobierno de Canarias), Miguel Ángel Rodríguez (director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística del Gobierno de Canarias), Marco Aurelio Pérez (alcalde de San Bartolomé de Tirajana) y Lluís Serra (rector de la ULPGC).

Estarán acompañados del director de LA PROVINCIA/Diario de Las Palmas Fernando Canellada, Fernando Stany, José María Mañaricúa, Elsa Guerra, Flora Pescador, Julio Rodríguez, José Suay y Mercedes Contreras.

Los talleres de la Universidad de Verano de Maspalomas, que dirige Guillermo Morales, catedrático de la Universidad Carlos III de Madrid, tendrán lugar diferentes ubicaciones. Se acogerán en el Centro Cultural Maspalomas, Casa Hondal, Hotel Gloria Palace San Agustín y en el Skate Park Maspalomas.

"Maspalomas no es solo sol y playa"

Teodoro Sosa Monzón, vicepresidente segundo y consejero de Presidencia y Movilidad Sostenible del Cabildo de Gran Canaria, insiste en la importancia de que Maspalomas sea un referente cultural en la Isla. "La referencia de Maspalomas en los últimos años no solo es centrarse en el destino turístico. La Universidad de Verano de Maspalomas está permitiendo esa diversificación del conocimiento. Se está consiguiendo que sea un lugar reconocido en Canarias no solo como sol y playa, sino como ese referente que genera pensamiento crítico que tanto hace falta en la sociedad", asegura.

Teodoro Sosa, Lluís Serra, Marco Aurelio Pérez y Guillermo Morales / LP/DLP

Por su parte, Lluís Serra, resalta la capacidad que tiene la Universidad de Verano para adaptarse a la actualidad. "La Universidad es un espacio de docencia, trasmisión de conocimientos e investigación. También es un espacio donde la libertad de pensamiento prima sobre otras consignas. Si en algún espacio tiene un máximo significado es en esta Universidad donde prima la actualidad social y los diálogos no están en las aulas".

Programación

El programa formativo de la primera semana se iniciará con las jornadas sobre ‘Juventud y suicidio en Canarias II’ (del 1 al 3 de julio), ‘Viviendas vacacionales y la nueva Ley de Ordenación Sostenible del uso turístico de viviendas en Canarias’ (29 de junio y 30 de junio), ‘Las 3 herramientas siempre imprescindibles. Lograr una personalidad imbatible. Hablar en público con placer escénico. Dominar el diálogo’ (del 29 de junio al 2 de julio).

A esto se suman ‘Introducción a la Ópera: Rossini, Mozart y Bizet’ (del 6 al 8 de julio), Jornadas sobre Masonería Filosófica ante la Ley de Memoria Democrática: una perspectiva jurídica e histórica (8 y 9 de julio), ‘Autismo’ (3 de julio), ‘Danza Jazz Musical’ (del 1 al 3 de julio), Taller Mirando las Estrellas (1 de julio) y el programa del XIII CAMP Internacional Rotary Club Maspalomas (del 29 de junio al 3 de julio).

Para la segunda semana, se han organizado los cursos prácticos de Inglés y Alemán turístico’ (del 6 al 10 de julio), ‘Nutrición sin tiempo de dietas’ (del 6 al 8 de julio), ‘Cantando con la respiración. Diafragma y voz’ (del 6 al 10 de julio), ‘Lengua de Signos Española’ (del 6 al 10 de julio ‘Charla sobre corte y cata de jamón’ (9 de julio), y ‘Charla sobre /cata de quesos’ (10 de julio), ‘Taller teórico y práctico de Escritura y Expresión’ (del 7 al 10 de julio), ‘Introducción al Skate’ (10 de julio), ‘Flora Canaria (8 y 9 de julio) y la jornada sobre ‘Canarias 2040: Tendencias Territoriales’ (10 de julio).

El Festival Internacional de Trompeta de Maspalomas, considerado como uno de los más importante de Europa, se celebrará del 9 al 15 de julio, y el Festival Maspalomas Costa Canaria Soul Festival, del 17 al 19 de julio, en la playa de San Agustín.