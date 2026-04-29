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El Ayuntamiento de Gáldar celebra este jueves su Pleno Ordinario del mes de abril

La sesión plenaria del Ayuntamiento de Gáldar abordará la aprobación de actas, una declaración institucional y modificaciones presupuestarias para inversiones sostenibles

Fachada de las Casas Consistoriales de Gáldar.

Fachada de las Casas Consistoriales de Gáldar. / Ayuntamiento de Gáldar

La Provincia

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Gáldar

El Ayuntamiento de Gáldar ha convocado para este jueves 30 de abril de 2026, a las 19:30 horas, el Pleno de carácter ordinario correspondiente al mes de abril. La sesión, que será retransmitida en directo por Radio Gáldar (107.9 FM) y el canal oficial de Facebook del Ayuntamiento, se celebrará en el Salón de Plenos de las Casas Consistoriales en base al siguiente Orden del Día:

1. Aprobación, si procede, acta sesión anterior.

2. Declaración institucional Día Mundial contra la Esclavitud Infantil (16 de abril de 2026). Acuerdo procedente.

3. Segunda modificación de la plantilla correspondiente al ejercicio 2026. Acuerdo procedente.

4. Declaración de inversión como financieramente sostenible por aplicación del superávit del ejercicio 2024. Acuerdo procedente.

5. Crédito extraordinario para la aplicación del superávit presupuestario del ejercicio 2024 a inversiones financieramente sostenibles. Acuerdo procedente.

6. Reconocimiento extrajudicial de crédito. Acuerdo procedente.

7. Asuntos de la Presidencia.

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8. Ruegos y preguntas.

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