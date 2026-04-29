Bomberos interinos reclaman su estabilización al Cabildo de Gran Canaria

Un grupo de bomberos interinos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria ha registrado este miércoles 29 de abril un escrito dirigido al presidente del Cabildo en el que solicita la aplicación de un plan de estabilización que les permita acceder a la condición de funcionarios de carrera. Los 17 afectados formalizaron la petición a las puertas de la institución insular, denunciando que se encuentran en una situación de “abuso de temporalidad” pese a haber superado en su día un proceso selectivo completo.

Los 17 profesionales accedieron en 2020 a sus puestos a través de una lista de interinidad derivada de una oposición iniciada en 2010 y culminada en 2019. Desde entonces, desempeñan funciones operativas en distintos parques de la isla, tras recibir formación específica y acumular experiencia en el servicio. Sin embargo, sostienen que la normativa y las recientes resoluciones judiciales obligan a la administración a estabilizar su situación laboral.

El colectivo denuncia un agravio comparativo respecto a otros trabajadores interinos del propio Cabildo. En 2024, la administración regularizó al personal interino del área administrativa, mientras que dejó fuera al operativo, es decir, a los bomberos. Los afectados cuestionan que, tras años de inversión en formación y equipamiento, se les obligue a concurrir de nuevo a un proceso selectivo cuando tienen una edad media de 46 años y corren el riesgo de quedar excluidos.

Pronunciamientos judiciales

En su escrito, los bomberos señalan que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó el pasado 14 de abril que los trabajadores interinos en situación de abuso de temporalidad deben acceder a mecanismos de estabilización. A ello suman la previsión de un próximo pronunciamiento del Tribunal Supremo, el 8 de mayo, que podría reforzar este criterio. También recuerdan que en octubre de 2023 se negoció con sindicatos un proceso específico para este colectivo.

Los interinos piden que la solución llegue antes de la publicación de la lista definitiva de aspirantes al cuerpo de bomberos. De no ser así, alertan de que el proceso podría derivar en un “pantano judicial”, con posibles medidas cautelares que paralicen las oposiciones hasta que exista una sentencia firme. A su juicio, la falta de una respuesta inmediata no solo prolongaría su incertidumbre laboral, sino que podría afectar al funcionamiento del propio servicio de emergencias en la isla.