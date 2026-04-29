El Cabildo y Foresta forman a nueve personas en jardinería para impulsar el empleo verde en Gran Canaria

Un total de nueve personas han finalizado su formación en jardinería en el marco del proyecto Fomento para el Empleo 2025, una iniciativa impulsada por la Consejería de Empleo y Desarrollo Local del Cabildo de Gran Canaria y ejecutada por la Fundación Canaria para la Reforestación, Foresta.

El programa está orientado a mejorar la cualificación de personas con mayores dificultades de acceso al mercado laboral, apostando por el empleo verde como vía de formación, inserción y desarrollo profesional.

La iniciativa se desarrolla mediante un convenio de cooperación con el Servicio Canario de Empleo y cuenta con una financiación de 400.000 euros, aportados íntegramente a través del Fondo de Desarrollo de Canarias, FDCAN, por el Cabildo de Gran Canaria y el Gobierno de Canarias.

En total, el proyecto ha contado con 14 participantes, ocho mujeres y seis hombres. De ellos, las nueve personas contratadas como peones han completado el certificado de profesionalidad de nivel 1 en Actividades Auxiliares en Jardines, Viveros y Centros de Jardinería, impartido entre el 2 de marzo y el 28 de abril por una entidad formativa acreditada.

La formación, de 330 horas, ha combinado contenidos teóricos y prácticos, incluyendo formación en empresa. Esto ha permitido al alumnado adquirir competencias para trabajar en el mantenimiento de jardines, parques, zonas verdes, viveros y espacios vinculados al sector forestal.

Nueve personas completan su formación en jardinería dentro del proyecto Fomento para el Empleo 2025 / LP/DLP

El certificado capacita a los participantes para realizar tareas auxiliares en la implantación y conservación de jardines, así como en la producción y mantenimiento de plantas. Entre las funciones que podrán desempeñar se encuentran la preparación del terreno, plantación, riego, poda, abonado, control de plagas y mantenimiento de infraestructuras.

Además, esta formación amplía sus posibilidades de inserción laboral en un sector cada vez más vinculado a la sostenibilidad, la conservación del entorno y la gestión de espacios naturales y urbanos.

Mientras el grupo completaba la formación, el resto del equipo participante en el proyecto ha continuado desarrollando labores de campo centradas en la mejora y mantenimiento de espacios naturales.

El proyecto Fomento para el Empleo 2025 persigue un doble objetivo: reforzar las competencias profesionales relacionadas con el empleo verde y favorecer la inclusión laboral de personas con dificultades de empleabilidad. Con ello, se consolida como una herramienta de desarrollo social y ambiental para Gran Canaria.

Sobre Foresta

La Fundación Canaria para la Reforestación, Foresta, es una entidad privada sin ánimo de lucro creada en 1998. Su labor se centra en la recuperación y conservación de las masas forestales de Canarias.

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La fundación cuenta con una amplia trayectoria en proyectos de empleo verde y está acreditada por el Gobierno de Canarias como entidad de voluntariado y de custodia del territorio, promoviendo la implicación ciudadana en la protección del medio natural.