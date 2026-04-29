El Club La Provincia acoge en mayo el ciclo ‘Cine Zin: Secuencias de acordes’

El Club La Provincia se convertirá durante el mes de mayo en punto de encuentro para los amantes del cine, la música y la conversación cultural con la celebración de ‘Cine Zin: Secuencias de acordes’, un ciclo de proyecciones y debates que reunirá en Las Palmas de Gran Canaria a diferentes protagonistas vinculados al universo musical y audiovisual.

La programación tendrá lugar en la sede del Club La Provincia, situada en la calle León y Castillo, 39, y se desarrollará en tres sesiones previstas para los días 7, 13 y 22 de mayo, todas ellas a partir de las 19.00 horas. La propuesta combina la exhibición de documentales o piezas audiovisuales centradas en la música con encuentros posteriores en los que se abordarán las historias, los procesos creativos y el contexto cultural de cada proyecto.

Tres citas con la música como protagonista

La primera sesión será el 7 de mayo con la proyección de ‘Supersubmarina. Cien maneras de volver’, una obra centrada en la trayectoria y el regreso emocional de una de las bandas más reconocibles del pop-rock español reciente. En esta cita participará como invitado el periodista y escritor Fernando Navarro, especializado en música y cultura popular.

‘Cine Zin: Secuencias de acordes’ / La Provincia

El ciclo continuará el 13 de mayo con ‘M Clan. Las calles siguen ardiendo’, una propuesta dedicada a la historia de la banda murciana, referente del rock nacional desde los años noventa. La sesión contará con la presencia de Carlos Tarque, vocalista del grupo y una de las voces más reconocidas del panorama musical español.

La tercera y última cita será el 22 de mayo con ‘Ilegales 82’, dedicada a la formación asturiana liderada por Jorge Ilegal, una de las bandas más influyentes del rock español. En este encuentro participará Juan Moya, director del proyecto, quien compartirá con el público detalles sobre la creación de la obra y el retrato audiovisual del grupo.

Debates moderados por Diego Hernández y Xavier Valiño

Las sesiones estarán moderadas por Diego Hernández y Xavier Valiño, que conducirán los debates posteriores a las proyecciones y abrirán el diálogo con los invitados y el público asistente.

Con esta iniciativa, el Club La Provincia refuerza su programación cultural con una propuesta que une cine, memoria musical y conversación, acercando al público historias clave de la música española contemporánea desde una mirada audiovisual.