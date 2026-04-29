Escándalo en pleno vuelo a Gran Canaria: expulsada una pareja de por vida

Un trayecto entre Reino Unido y Gran Canaria terminó convertido en uno de los incidentes más comentados de los últimos días. Jet2 ha decidido prohibir de por vida viajar con la compañía a una pareja de pasajeros tras protagonizar una escena de contenido sexual durante el vuelo. La ruta partía desde el East Midlands Airport hacia uno de los destinos favoritos del turismo británico. Sin embargo, lo que debía ser un desplazamiento vacacional normal acabó marcado por la tensión, la incomodidad y las quejas de varios viajeros, según ha informado el medio británico Wales Online.

Parte de lo sucedido quedó registrado de forma accidental por un pasajero, de 51 años, y su esposa de 47, mientras grababan imágenes del avión en pista durante la maniobra previa al despegue.

Según explicó el hombre a medios británicos, la escena era “muy evidente” y resultaba imposible no darse cuenta de lo que ocurría a pocos metros de su asiento.

El testigo aseguró que tanto él como su mujer se sintieron “sorprendidos y disgustados” por el comportamiento de la pareja.

Avisaron a la tripulación por la presencia de niños

Tras comprobar lo que estaba pasando, ambos viajeros decidieron informar a un miembro de la tripulación, que acudió inmediatamente para hablar con los pasajeros implicados.

Cuando fueron reprendidos, según el relato del testigo, la pareja respondió asegurando que estaban rezando porque era su primera vez en avión. La explicación no convenció a nadie. El pasajero señaló que todos los pasajeros cercanos tenían claro lo que realmente estaba ocurriendo.

Además, explicó que decidieron avisar al personal porque había menores a bordo y consideraban que la situación era totalmente inapropiada para un vuelo familiar.

La gravedad del incidente fue tal que, según el mismo pasajero, en un primer momento se llegó a plantear el regreso al aeropuerto de salida. Finalmente, el avión continuó la ruta hacia Gran Canaria, aunque la aerolínea decidió actuar con contundencia una vez aterrizado el aparato.

Darren aseguró también que esperaba que la compañía simplemente llamara la atención a la pareja al llegar, pero la tripulación les trasladó que el asunto era lo bastante serio como para intervenir de inmediato.

Un vuelo incómodo durante cuatro horas

El pasajero relató que el ambiente dentro del avión fue especialmente tenso desde ese momento.

Según su versión, la pareja implicada no dejó de mirarles durante buena parte del trayecto, lo que hizo el resto del vuelo todavía más incómodo para quienes estaban cerca.

Todo ocurrió al comienzo de una ruta de aproximadamente cuatro horas, lo que prolongó durante bastante tiempo la incomodidad generada en la cabina.

Sin hotel, sin regreso y vetados para siempre

Las consecuencias llegaron al aterrizar. La pareja fue rechazada también en su alojamiento vacacional, según ha trascendido, y posteriormente se le denegó el embarque en el vuelo de vuelta al Reino Unido.

La medida más dura llegó después: Jet2 les impuso un veto permanente, por lo que no podrán volver a viajar con la compañía. En un comunicado, la aerolínea confirmó la sanción y defendió su política interna frente a este tipo de episodios.

Jet2 señaló que, como compañía orientada a familias y vacaciones, mantiene una política de tolerancia cero ante comportamientos “lamentables” como el ocurrido en este vuelo.

En los últimos años, las aerolíneas europeas han endurecido las sanciones ante conductas que alteran la convivencia a bordo o afectan al bienestar del resto de pasajeros.