Gáldar impulsa un ciclo de jornadas sobre seguridad y emergencias para acercar el Plan Municipal a la ciudadanía
La iniciativa del Ayuntamiento de Gáldar busca reforzar la preparación de los vecinos ante riesgos, promoviendo la autoprotección y la concienciación
El Ayuntamiento de Gáldar pondrá en marcha a partir del próximo mes de mayo un ciclo de jornadas informativas y formativas sobre seguridad y emergencias con el objetivo de acercar a la ciudadanía el contenido y fun-cionamiento del Plan de Emergencias Municipal (PEMU).
Esta iniciativa, que se desarrollará en distintos puntos del municipio, nace con la finalidad de reforzar la preparación de la población ante posibles situaciones de riesgo, fomentando una mayor concienciación y promo-viendo una cultura de autoprotección entre los vecinos y vecinas.
Las sesiones, organizadas por la Concejalía de Participación Ciudadana, que dirige Cristian Perdomo, en colaboración con la empresa Total Security Management, facilitará a los asistentes herramientas útiles para saber cómo actuar ante diferentes escenarios de emergencia. Durante las char-las se abordarán cuestiones como la identificación de riesgos en el entorno local, el funcionamiento del PEMU, los sistemas de aviso a la población y las pautas básicas de autoprotección y evacuación.
Recorrido de las jornadas
El programa arranca el jueves 7 de mayo en la Asociación de Vecinos Cruz del Poleo, en Saucillo, y continuará el jueves 21 de mayo en la Asociación de Vecinos Playa de los Dos Roques. En el mes de junio, las jornadas se celebrarán el jueves 4 en el Club del Mayor Santiago de los Caballeros, el jueves 18 en la Asociación de Vecinos El Labrador de San Isidro y el jueves 25 en el Club del Mayor Estrella del Norte, en Sardina. Todas las sesiones se desarrollarán en horario de 18:00 a 20:00 horas.
Las jornadas estarán impartidas por profesionales del ámbito de la seguri-dad y la gestión de emergencias, quienes trasladarán los conocimientos necesarios para mejorar la respuesta ciudadana ante situaciones críticas.
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