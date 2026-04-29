Gáldar pone en marcha a partir de este jueves una nueva convocatoria de becas a estudiantes empadronados en el municipio

El Ayuntamiento de Gáldar ha puesto en marcha una nueva convocatoria de becas para estudiantes del municipio, cuyo proceso de solicitud arranca este jueves 30 de abril con un plazo de 15 días hábiles. Se trata de una iniciativa de la Concejalía de Educación, que dirige Rita Cabrera Cruz, que arrancó el curso 2022/2023 y que está dirigida a los estudiantes de grado, postgrado universitario y estudios artísticos superiores durante el curso 2025/2026 y que estén empadronados en el municipio con una antigüedad mínima de dos años.

El importe mínimo a conceder por parte del Ayuntamiento será de 300 euros a menos que los justificantes de gastos aportados por el beneficiario sean inferiores a esa cantidad, mientras que el importe máximo será de 1.000 euros por cada beneficiario. Para ello el Consistorio destina una partida presupuestaria de 50.000 euros. Las ayudas económicas están dirigidas a los estudiantes del municipio para conceptos no cubiertos por becas del Ministerio de Educación, del Gobierno de Canarias o de otras administraciones públicas.

Las solicitudes se presentarán preferentemente a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Gáldar: galdar.sedelectronica.es sin perjuicio de otras formas de presentación previstas en la Ley. El beneficiario recibirá el abono anticipado sin perjuicio de que en el momento de la presentación de la solicitud ya hubiese documentación que permitiese entender el gasto como justificado.

Para el porcentaje de subvención que no se encuentre justificado en el momento de presentar solicitud, se otorgará un plazo de tres meses a contar desde la resolución de la concesión definitiva para su justificación a través del modelo de cuenta justificativa que se facilitará con dicho fin.

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