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Gáldar y Telde se vuelcan con el Día de Canarias: conciertos de grandes voces canarias, tradición, gastronomía y artesanía

Olga Cerpa, Luis Morera, Taburiente y Non Trubada destacan en una programación que llenará ambos municipios de folclore, música popular y actividades para todos los públicos durante mayo

Evento por el Día de Canarias en Gáldar en una foto de archivo.

Evento por el Día de Canarias en Gáldar en una foto de archivo. / LP/DLP

Elena Montesdeoca

Elena Montesdeoca

Las Palmas de Gran Canaria

Gáldar y Telde celebrarán el Día de Canarias con propuestas que durante el mes de mayo que tendrán como eje central la música, el folclore, la gastronomía, la artesanía y la defensa de las tradiciones del Archipiélago. En Gáldar, el programa arrancará el sábado 16 de mayo con Voces de la Tradición, un espectáculo que tendrá lugar a partir de las 21.00 horas en la Plaza de Santiago, con entrada gratuita hasta completar aforo. La cita reunirá a algunas de las voces y manifestaciones festivas más representativas de la música popular canaria, con la participación de artistas como Olga Cerpa, Héctor González, exdirector de Los Sabandeños; Luis Morera, integrante de Taburiente; el cantautor gomero Juan Mesa; el timplista Hirahi Afonso; el acordeonista Miguel Afonso; y las solistas Ana Falcón y Paula Gómez.

El primer teniente de alcalde y concejal de Cultura de Gáldar, Julio Mateo Castillo, destacó que el municipio «hunde sus raíces históricas en el origen de la tradición y la identidad canaria», por lo que la celebración del mes de Canarias debía servir para «poner en valor la canariedad». El espectáculo incluirá música popular, folclore, proyecciones, cuerpo de baile y manifestaciones festivas como los Caballitos de Fuego de Gáldar, los pitos y tambores de El Pinar, las chácaras de La Gomera y la participación de la agrupación galdense Surco y Arado.

Jornadas gastronómicas

Por su parte, Telde ha diseñado una programación concebida este año como un auténtico Mes de Canarias, con una agenda amplia y diversa que combina música, gastronomía, folclore, artesanía y actividades culturales. El programa fue presentado en el Rincón Plácido Fleitas por el alcalde de la ciudad, Juan Antonio Peña, y el concejal de Cultura, Juan Martel, en un acto que reunió a numeroso público interesado en conocer las principales citas previstas para las próximas semanas.

Entre los actos más destacados del programa teldense figuran las exposiciones de vestimenta y tradición canaria, las II Jornadas Gastronómicas por el Día de Canarias, que se celebrarán en distintos establecimientos del municipio para promocionar la cocina local y el producto de proximidad, y la tercera edición de Parrandeando entre mesas, una iniciativa que ya ha despertado un gran interés ciudadano y que supera el millar de personas interesadas en participar.

Feria de artesanía

La programación de Telde incluirá también el encuentro folclórico organizado por el Grupo de Mayores Gran Faycán, dirigido por Salvafi, que este año pasa a denominarse I Memorial Rafael García Quintana en homenaje a Rafaelito, histórico componente del grupo fallecido recientemente a los 100 años. A ello se sumará el encuentro de solistas 8 Islas, que reunirá talento de todo el Archipiélago, además de actuaciones destacadas de grupos como Taburiente y Non Trubada.

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El colofón llegará el 30 de mayo, Día de Canarias, con la tradicional feria de artesanía, en la que participarán numerosos artesanos, la Escuela Municipal de Folclore, grupos del municipio y la Banda de Agaete.

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