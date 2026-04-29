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Global refuerza la línea 107 para facilitar el acceso a la Fiesta del Queso de Montaña Alta

El Ayuntamiento de Guía refuerza la línea 107 con salidas cada 15 minutos para facilitar el acceso a la Fiesta del Queso este domingo

Puestos de ventas de queso de Gran Canaria con múltiples variedades en una carpa ubicada en el casco de Santa María de Guía.

Puestos de ventas de queso de Gran Canaria con múltiples variedades en una carpa ubicada en el casco de Santa María de Guía. / Andrés Cruz

Johanna Betancor Galindo

Johanna Betancor Galindo

Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Guía ha coordinado con la empresa Global un refuerzo especial del transporte público con motivo de la Fiesta del Queso, que se celebrará este domingo, 3 de mayo, en Montaña Alta. La medida busca facilitar los desplazamientos hasta este barrio de las medianías y mejorar la movilidad ante la alta afluencia de público prevista.

El dispositivo contempla un refuerzo de la línea 107, con salidas cada 15 minutos desde la estación de Gáldar entre las 9:30 y las 12:30 horas. Esta línea también realizará parada en la zona de estacionamiento situada junto al parque de El Bardo, próxima a la rotonda de La Atalaya, a las 9:45 y 10:45 horas.

Desde el Consistorio se recomienda a la ciudadanía priorizar el uso de la guagua y evitar, en la medida de lo posible, los desplazamientos en vehículo privado. El objetivo es favorecer una celebración más cómoda, segura y ordenada, además de reducir problemas de tráfico y aparcamiento en el entorno de Montaña Alta.

Refuerzo de guaguas

Refuerzo de guaguas / LP/DLP

Para el regreso, se habilitará un servicio especial desde Montaña Alta, también con frecuencia de 15 minutos, entre las 12:30 y las 15:45 horas. En este caso, las paradas en El Bardo están previstas a las 14:45 y 15:15 horas.

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La Fiesta del Queso de Montaña Alta es una de las citas más destacadas del calendario festivo de Guía y cada año reúne a numerosos vecinos y visitantes en torno a la tradición quesera del municipio.

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