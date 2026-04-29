Global refuerza la línea 107 para facilitar el acceso a la Fiesta del Queso de Montaña Alta
El Ayuntamiento de Guía refuerza la línea 107 con salidas cada 15 minutos para facilitar el acceso a la Fiesta del Queso este domingo
El Ayuntamiento de Guía ha coordinado con la empresa Global un refuerzo especial del transporte público con motivo de la Fiesta del Queso, que se celebrará este domingo, 3 de mayo, en Montaña Alta. La medida busca facilitar los desplazamientos hasta este barrio de las medianías y mejorar la movilidad ante la alta afluencia de público prevista.
El dispositivo contempla un refuerzo de la línea 107, con salidas cada 15 minutos desde la estación de Gáldar entre las 9:30 y las 12:30 horas. Esta línea también realizará parada en la zona de estacionamiento situada junto al parque de El Bardo, próxima a la rotonda de La Atalaya, a las 9:45 y 10:45 horas.
Desde el Consistorio se recomienda a la ciudadanía priorizar el uso de la guagua y evitar, en la medida de lo posible, los desplazamientos en vehículo privado. El objetivo es favorecer una celebración más cómoda, segura y ordenada, además de reducir problemas de tráfico y aparcamiento en el entorno de Montaña Alta.
Para el regreso, se habilitará un servicio especial desde Montaña Alta, también con frecuencia de 15 minutos, entre las 12:30 y las 15:45 horas. En este caso, las paradas en El Bardo están previstas a las 14:45 y 15:15 horas.
La Fiesta del Queso de Montaña Alta es una de las citas más destacadas del calendario festivo de Guía y cada año reúne a numerosos vecinos y visitantes en torno a la tradición quesera del municipio.
- Hiperdino arranca las obras para construir 577 viviendas y un centro comercial junto al Mercado de Guía
- Maspalomas Pride vuelve para celebrar su 25 aniversario: pregonera de lujo y más de una veintena de actos
- La Audiencia Nacional deniega la petición del restaurante El Paso de Moya de paralizar el expediente de derribo que tramita Costas
- Agaete cobrará 400 euros por día de rodaje de un película, 104 por bochinche y tres euros de entrada al Museo de Las Flores
- Carreteras cortadas por el Rally Islas Canarias 2026 en Gran Canaria: tramos y horarios
- Paco Santana, empresario de Canarylog: «Llegué a tener 400 empleados en la minería en África»
- Una menor denuncia una agresión sexual en un complejo turístico del sur de Gran Canaria: 'Me ha costado estudios, amistades y vida social
- El restaurante de Gran Canaria con la mejor relación calidad-precio según los inspectores Michelin