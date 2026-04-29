HiperDino se engalana de color para dar la bienvenida al Maspalomas Pride by Freedom

Más de una decena de tiendas de HiperDino ubicadas en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, se engalarán de luz y colorido desde esta semana y hasta el próximo 10 de mayo, con motivo de la celebración de la gran cita internacional Maspalomas Pride by Freedom. Así la cadena de supermercados 100% canaria, se sumará a esta importante cita internacional con dos potentes acciones enfocadas ambas a conmemorar los valores y los derechos que promueven este evento y para ello, HiperDino ha desplegado por un lado una cartelería especial que lucirán sus tiendas en ese municipio y que está motivada en los colores y la simbología de la bandera representativa del orgullo LGBTQ+ y la diversidad sexual y, por otro, a nivel comercial, pondrá a disposición de sus clientes, una amplia variedad de productos con diseños representativos de esta cita y el símbolo del arcoíris.

“Con este plan de acciones, nuestra cadena de tiendas se suma a este gran evento, y lo hace desde el convencimiento de la importancia de la celebración de este tipo de citas que promueven valores todavía tan necesarios como importantes como son los de la diversidad, la tolerancia y los derechos LGTBI+”, ha señalado el director de Marketing y Comunicación de HiperDino, Carlos García.

En cuanto a los productos que la cadena de supermercados comercializará esos días con motivo de este evento destacan entre otros: sombreros; abanicos, calcetines, imanes, mochilas y pulseras con la simbología internacional representativa del orgullo LGBTQ+ y la diversidad sexual, el arcoíris. Las tiendas que contará con esa variedad específica de productos son; HiperDino Express (HDX) Yumbo; HDX Alfereces; HDX Cita; HDX Aguacate; HDX Parque Cristóbal; HDX Playa Mar; HDX Faro 2; HiperDino Bellavista; SuperDino El Tablero; SuperDino San Fernando y SuperDino Sandía.

Las tiendas de HiperDino ubicados en San Bartolomé de Tirajana en Gran Canaria también disponen para la venta a sus clientes de productos como sombreros; abanicos, calcetines, imanes, mochilas y pulseras entre otros, con la simbología internacional representativa del orgullo LGBTQ+ y la diversidad sexual

Asimismo, HiperDino recuerda que el sábado 9 de mayo de 2026, con motivo del gran desfile de Maspalomas Pride, que comenzará a las 16:00 horas, la tienda HDX Yumbo contará con un horario de 08:00 horas a 22:00 horas.

Sobre HiperDino

HiperDino es, desde 1985 y con capital netamente canario, la cadena líder en las Islas Canarias, creando más de 10.000 empleos directos. Su política de precios bajos y competitivos, junto con una variada oferta de referencias de primeras marcas y productos frescos de calidad, ha sido clave en su crecimiento constante.

Esta estrategia le ha permitido, a finales de 2024, expandir su presencia hasta Mallorca, en las Islas Baleares, continuando así su trayectoria de expansión y éxito. En la actualidad, su red incluye más de 293 tiendas en ambas comunidades autónomas y opera bajo las enseñas HiperDino, SuperDino e HiperDino Express. Cuenta con cuatro centros logísticos, una dark store y una red de tiendas adaptadas a la preparación de pedidos online. Además, y fruto de su alianza con bp, dispone de 38 establecimientos DinoShop en régimen de franquicia.

A través de la Fundación DinoSol, apoya a sus trabajadores e impulsa programas que benefician a las comunidades en las que opera.