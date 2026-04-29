Hoy sonará la alarma en Gran Canaria: así será la prueba del sistema ES-Alert que llegará a miles de móviles
El ejercicio, programado entre las 09.30 y las 11.30 horas, busca comprobar la eficacia del sistema ES-Alert en caso de emergencias reales
Gran Canaria vive hoy una jornada clave de prevención. El municipio de Moya será escenario este miércoles 29 de abril de una nueva prueba del sistema ES-Alert, la herramienta de avisos masivos que permite enviar mensajes urgentes directamente a los teléfonos móviles en caso de incendios forestales, inundaciones o fenómenos meteorológicos graves.
No se trata de una emergencia real, pero sí de un ensayo importante: durante unas horas, miles de personas escucharán en sus móviles un sonido intenso acompañado de vibración y verán en pantalla la palabra “PRUEBA”. Será la señal de que el sistema funciona y de que, cuando llegue una situación real, la información podrá llegar en segundos.
Una alarma que puede sonar más allá de Moya
El simulacro se desarrollará entre las 09.30 y las 11.30 horas, dentro de un ejercicio de incendio forestal coordinado entre el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Moya.
Aunque el foco principal estará en Moya, los avisos podrían recibirse también en municipios cercanos como Firgas, Santa María de Guía, Valleseco, Gáldar y Arucas. Incluso, en menor medida, podría alcanzar zonas de Agaete, San Mateo, Santa Brígida, Tejeda, Artenara o Las Palmas de Gran Canaria.
Qué hacer si suena el móvil
El mensaje aparecerá automáticamente en la pantalla del teléfono, acompañado de pitido y vibración. Para retirarlo solo habrá que pulsar Aceptar.
Las autoridades recuerdan que no hay que llamar al 112, ni responder al mensaje. Es únicamente una prueba programada para comprobar que todo funciona correctamente.
En caso de recibirlo mientras se conduce, se recomienda detener el vehículo en un lugar seguro antes de leerlo. También se aconseja avisar previamente a personas mayores o poco familiarizadas con la tecnología para evitar sobresaltos innecesarios.
Un sistema pensado para salvar tiempo… y vidas
ES-Alert forma parte del Sistema Nacional de Protección Civil y permite lanzar instrucciones inmediatas a la población sin necesidad de descargar aplicaciones ni registrarse. Basta con tener un móvil compatible y las alertas activadas.
En emergencias reales, estos mensajes pueden indicar evacuaciones, confinamientos o recomendaciones urgentes de autoprotección. Su rapidez convierte cada segundo ganado en una ventaja decisiva.
El día antes: formación con 400 estudiantes
La víspera del simulacro, cerca de 400 alumnos participaron en una jornada organizada por el Cecoes 112 en Moya, donde conocieron cómo actúa el Servicio de Urgencias Canario ante un incendio forestal, con hospital de campaña, unidad de catástrofes y consejos para preparar un botiquín de emergencia en casa.
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