Así es la huella papal en Gran Canaria: de León XIII a Juan XXIII

La visita del papa León XIV a Canarias marca un hito histórico para el archipiélago. Este acontecimiento histórico pone en valor la estrecha relación que la isla ha mantenido durante siglos con el Vaticano.

A lo largo del tiempo, Gran Canaria ha conservado vínculos simbólicos y religiosos con distintos pontífices, dejando una huella que aún hoy forma parte de su patrimonio histórico y cultural. Prueba de ello es la presencia de calles, plazas y espacios de la capital dedicados a papas de la Iglesia Católica, reflejo de la influencia del papado en la evolución urbana de la ciudad.

¿Cuáles son los lugares que conmemoran a los pontífices?

Entre las calles capitalinas destacan las siguientes: la calle León XIII, situada en la zona alta de la capital, en el barrio de San Antonio; la calle Juan XXIII, que rinde homenaje al papa que promovió el Concilio Vaticano II y se ubica en Arenales, uno de los barrios más céntricos; y la calle Pío XII, en el área residencial de Ciudad Jardín.

Vista de Ciudad Jardín. / José Carlos Guerra

Por su parte, la avenida Juan Pablo II, en pleno barrio de Siete Palmas, se presenta como una de las vías más amplias y transitadas de la capital.

Asimismo, el parque Juan Pablo II se convierte en el pulmón de la ciudad, con sus 120.000 metros cuadrados, más de 700 palmeras y un millar de árboles. Un espacio que invita a pasear, disfrutar en familia o practicar actividad física al aire libre.

Christian Afonso / José Carlos Guerra

Estos espacios reflejan cómo la ciudad ha ido incorporando figuras del papado a su nomenclatura urbana, integrando referencias religiosas en su identidad y evolución histórica.

¿Quién fue el papa que quiso viajar a Canarias?

Ante de la histórica visita del papa León XIV, hubo otro pontífice que también puso su mirada en Canarias. El papa Francisco manifestó en varias ocasiones su deseo de viajar al archipiélago, con la intención de conocer de primera mano la realidad de quienes llegan a Canarias a través del mar.

Incluso llegó a trasladar esta intención en encuentros con representantes de la Iglesia canaria, dejando claro su interés por visitar el territorio y mostrar cercanía tanto a la población como a las instituciones.

El presidente de Canarias invitó personalmente al Papa Francisco el 15 de enero de 2024 –hace un año– a visitar Canarias. / El Día

Sin embargo, ese viaje nunca llegó a materializarse. El fallecimiento del pontífice en 2025 puso fin a una visita que había generado gran expectación en las islas. Aun así, su legado quedó marcado por el interés y la cercanía mostrada hacia la realidad canaria.

De hecho, la visita del actual papa León XIV recoge en parte ese testigo, cumpliendo el deseo que Francisco no pudo hacer realidad y reforzando así la histórica conexión entre Canarias y el Vaticano.

La visita del papa León XIV no solo supone un hito histórico para Canarias, sino que también reactiva una conexión que la isla ha mantenido durante décadas con el Vaticano. Un legado que hoy cobra más sentido que nunca y que conecta pasado y presente en un momento clave para la historia del archipiélago.