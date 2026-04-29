Luisa Pérez, gerente de la empresa de desatascos Ecología Canaria: "No se puede utilizar la taza del baño como un vertedero donde tirar todo"

Usted y su empresa familiar, Ecología Canaria, que fundó con su marido Francisco López Ortega, ha sido reconocida recientemente en el municipio, dentro de la I Feria del Agua de Santa Lucía de Tirajana.

Sí, y estoy muy agradecida al Ayuntamiento porque no me lo esperaba. A mí me gusta pasar por la vida sin hacer ruido, pero lo agradecí profundamente. Me premiaron por la labor que hacemos, aunque nosotros nos dedicamos al tema del alcantarillado, pero vemos los problemas que hay. La gente todavía no se acaba de concienciar de que todo lo que hay en la sociedad es para el bien común y hay que saberlo usar. Lo que no puede ser es que yo use cualquier cosa en casa y la tire por la taza del baño, que es para otra cosa. No se puede utilizar el inodoro como un vertedero donde tirar todo. No hace falta mucho estudio para saber eso a esta altura.

¿Cómo ha cambiado la gestión del agua en el municipio?

Recuerdo que antes el agua escaseaba y ahora abrimos el grifo a diario y ahí está. Eso lo podemos agradecer a la Mancomunidad del Sureste por la labor tan grande que han hecho. Yo soy de Risco Blanco y antes no había ni carreteras, ni agua potable en la casa, ni luz eléctrica. O sea, que después de vivir todo eso me adapto a cualquier situación porque estoy acostumbrada desde pequeña. Ojalá eso nunca ocurra otra vez.

Usted comenzó con su marido, que conocían popularmente como 'Kiko el de la cuba' y ahora tiene una empresa puntera dedicada a los desatascos. ¿Cómo ha sido esa evolución?

Pues muy sacrificada desde los comienzos. La empresa con el nombre de Ecología Canaria lleva 25 años. Al comienzo tenía el nombre de mi marido, Francisco López Ortega. Fueron tiempos muy difíciles, porque empezar de cero no es nada fácil. Éramos jóvenes, teníamos ganas de trabajar. Ahora no es que no tengamos ganas, sino que después de tantos años es normal que las fuerzas no sean las mismas. O sea, yo tengo voluntad y el espíritu joven, pero el cuerpo llega un momento que te dice que tienes que parar un poco. Pero doy gracias a Dios porque yo, a día de hoy, me levanto todos los días a las cinco de la mañana, sea el día que sea. El cuerpo está mentalizado para eso. Me levanto tempranito y hago las cosas siempre con mucho amor. Me gusta hacer el bien a todo el que pueda.

"El agua antes escaseaba y ahora abrimos el grifo a diario y ahí está. Eso lo podemos agradecer a la Mancomunidad del Sureste"

Actualmente, Ecología Canaria es una empresa destacada en los servicios de desatascos, limpieza de fosas sépticas y alcantarillado en general.

Eso lo hemos conseguido poquito a poco. A ver, ¿cómo te lo explico en pocas palabras? Nos han valorado sobre todo la seriedad. Yo siempre digo la misma frase, no es pan para hoy y para mañana hambre. No, pan para todos los días. El cliente tiene que estar contento porque lo hecho está bien hecho. Eso es fundamental. Cuando empezamos casi todas las casas de Vecindario y otros barrios tenían fosas sépticas y eso ya se acabó. Todas las calles tienen red de alcantarillado. Aquí en Vecindario no hay fosas sépticas. Está todo conectado a la red de alcantarillado. Antes el vaciado de esas fosas era muy diferente y más complicado. No había los adelantos que hay hoy en los camiones y cisternas. Hoy está todo mucho más adelantado.

Su empresa trabaja con respeto por el medio ambiente.

Sí, y se cumple. Cuidamos el medio ambiente y además depurando el agua para que no llegue sin tratar a nuestra depuradora. Eso le da sentido a lo que hacemos y así podemos dejar un futuro mejor a las nuevas generaciones. Eso es lo más importante.

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¿Cómo valora que el Ayuntamiento de Santa Lucía reconozca a personas o entidades que han colaborado con el desarrollo del municipio a través del agua?

Pues lo veo muy bien. No porque me haya tocado a mí, sino porque hay mucha gente que trabaja en el silencio sin pedir nada a cambio, y es de agradecer que se acuerden de ti. Y repito, no lo digo porque me hayan elegido a mí, que era lo que menos me esperaba, sino porque pienso que todas las personas somos importantes y cada una de nosotras tenemos nuestra historia. Si somos responsables, nos merecemos que nos reconozcan lo que hacemos.