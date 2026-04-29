El Maspalomas Pride calienta motores: estos son los artistas que actuarán

Maspalomas Pride by Freedom celebrará del 4 al 10 de mayo su 25 aniversario con una programación especial que combinará música, cultura, ocio, fiestas, galas en el Yumbo y actos reivindicativos. Entre los artistas anunciados destacan Melody, representante de España en Eurovisión 2025; el canario Agoney; Kimy Tow, finalista grancanaria de La Voz 2025; y Nadine Coyle, una de las voces destacadas del pop en Reino Unido e Irlanda.

La música estará también en manos de una veintena de DJ procedentes de distintos países, entre ellos Urlan, Iván Pequeño, Chris Bekker, Hixel, Romero, Leo Blanco, Andrés Moré, Jonay BJ, Exóticas, Josep Wolf, Rafha Madrid, Esteban López, Melques Viber, Amnesia, María Caponne y Alejandra Regnaultt, entre otros. Como novedad, esta edición contará con el estreno del himno oficial del Pride, creado por el DJ Melques Viber.

El programa mantiene también su dimensión cultural y reivindicativa. La actriz Loles León será la encargada de la lectura del manifiesto, mientras que la plaza del Yumbo acogerá la Carpa de Lectura de la editorial Siete Islas, presentaciones y firmas de libros, el anuncio del Premio de Literatura Diversa 2026 y la exposición Burbujas, del ilustrador Juan Castaño, con textos de Ismael Lozano.

El acto de presentación contó con la presencia del presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales; el alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez; el viceconsejero de Turismo del Gobierno de Canarias, José Manuel Sanabria; el consejero insular de Turismo, Carlos Álamo; y el primer teniente de alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Alejandro Marichal, entre otros representantes institucionales y colaboradores del evento.

Novedades

Marco Aurelio Pérez subrayó que el Maspalomas Pride "es uno de los eventos más importantes que se celebran en el municipio" y destacó que esta 25 edición llegará con numerosas novedades. El alcalde afirmó que la cita pone de relieve la lucha del movimiento LGTBIQ+ y consolida a Maspalomas y Gran Canaria como referentes internacionales en diversidad.

Antonio Morales defendió la relevancia cultural, social y turística del evento, al que se refirió como un espacio abierto al mundo para proteger, acoger e impulsar los valores relacionados con la diversidad. El presidente del Cabildo advirtió del avance de los discursos de odio y de la intolerancia, y apeló a “armarse” con democracia, participación, derechos y libertades.

Por su parte, José Manuel Sanabria señaló que eventos como Maspalomas Pride consolidan a Canarias como "un destino abierto, tolerante y seguro". El viceconsejero de Turismo destacó además el impacto económico de la cita, que el pasado año alcanzó los 150 millones de euros, con un retorno sobre la inversión del 113%.

Carlos Álamo afirmó que el Pride de Maspalomas "no es solo un evento turístico, sino una expresión de libertad y convivencia". Recordó a quienes impulsaron este movimiento, como Darío Jaén, y destacó que Gran Canaria se ha consolidado como una referencia internacional para el colectivo LGTBIQ+.

2025, año de récord

Alejandro Marichal incidió en la proyección turística del evento, que en 2025 batió récord de asistencia con más de 350.000 personas de distintas nacionalidades. Según señaló, el Pride ha contribuido a que Maspalomas sea reconocido como un destino diverso, respetuoso y vinculado a los valores de libertad y convivencia.

Televisión Española volverá a emitir en directo el Desfile de Carrozas por La 2, el sábado de la celebración, entre las 15.15 y las 17.30 horas. La retransmisión estará presentada por Roberto Herrera, Luis García Temprano y Sara Fez, según avanzó la directora de RTVE en Canarias, Francisca González.

Maspalomas Pride by Freedom cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, el Cabildo de Gran Canaria y el Gobierno de Canarias, además del apoyo de RTVE, Sonocom, Absolut, Red Bull, Music Meets Tourism, Luis Hoteles, Viajes Canarias Europa, Schauinsland Reisen, Haus of Health y la colaboración de Chrysallis Canarias, Gay Les Point y 8 Islas Canarias LGTBI.