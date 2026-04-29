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El Mercado Agrícola regresa este domingo con su edición más floral

El evento promueve el consumo responsable y el apoyo al producto local en el norte de la isla, consolidándose como un referente

Cartel Mercado Agrícola 3 de mayo.

Cartel Mercado Agrícola 3 de mayo. / Ayuntamiento de Gáldar

La Provincia

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Gáldar

El Mercado Agrícola de Gáldar vuelve este domingo 3 de mayo a la Plaza de Santiago, en horario de 9:00 a 13:30 horas, en una jornada especial al coincidir por primera vez con la celebración de ‘Gáldar en Flor’, que a partir de esta semana llena de colorido el casco histórico del municipio.

De esta forma, el mercado se integra en un entorno primaveral único, donde vecinos y visitantes podrán disfrutar no solo de los productos frescos y de proximidad del sector primario de la isla, sino también de un recorrido por calles decoradas con miles de flores y composiciones.

Como es habitual, los puestos ofrecerán una amplia variedad de frutas, verduras de temporada, quesos artesanales, miel, pan, dulces y otros productos elaborados en Gran Canaria, reafirmando el compromiso con el consumo responsable, la soberanía alimentaria y el apoyo al producto local.

Cartel Mercado Agrícola 3 de mayo.

Cartel Mercado Agrícola 3 de mayo. / Ayuntamiento de Gáldar

El Mercado Agrícola, impulsado por la Concejalía de Desarrollo Socioeconómico, "continúa consolidándose como un referente en el norte de la isla ya que cada quince días llenamos el casco de vitalidad y consumo y construimos un modelo económico más justo, cercano y arraigado en nuestro territorio", explica el concejal del área, Tine Martín Ojeda.

Noticias relacionadas y más

Impulsado por la Concejalía de Desarrollo Socioeconómico del Ayuntamiento de Gáldar, el Mercado Agrícola de Gáldar cuenta con la colaboración de la Asociación de Mercados Agrícolas de Gran Canaria y el apoyo de la Consejería de Sector Primario, Soberanía Alimentaria y Seguridad Hídrica del Cabildo de Gran Canaria.

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