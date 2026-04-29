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De Telde a Forbes: Miguel Peñate, impulsor de Reply Next, figura en la lista de los empresarios más creativos

El teldense, con más de trece años de experiencia internacional, lidera el crecimiento de un software que transforma negocios multiubicación

Miguel Peñate, el canario de la lista Forbes 2026.

Miguel Peñate, el canario de la lista Forbes 2026. / @redcide

Briseida Viera

Briseida Viera

Las Palmas de Gran Canaria

Miguel Peñate, el grancanario de Telde fundador de Reply Next ha sido incluido en la lista Forbes 2026. Peñate lleva nueve años en Google liderando el área de apps móviles y tres años en consultoría, encabeza el crecimiento de este software agéntico (un sistema que automatiza las comunicaciones multicanal entre las empresas y los usuarios). Por esta razón el teldense se incluye en lista de los cien más creativos en el mundo de los negocios.

Desde Telde a liderar Google

Peñate estudió en el colegio Heidelberg hasta los 18 años y tenía claro que quería estudiar una carrera que combinase los negocios con la ingeniería.

Fue en 2009 cuando encuentra un lugar donde formarse en esos dos conocimientos, la Universidad Ramón Llull de Barcelona, la única del país que estrenaba ese mismo año el grado de Ingeniería en Organización de las TIC (Tecnologías de Información y Comunicación), una carrera común actualmente.

Después de cuatro años el joven se convierte en el galardonado como mejor alumno de la promoción y en el primer canario en graduarse en Ingeniería de Organización de las TIC. Hoy en día tiene más de trece años de experiencia internacional en estrategia, ventas y marketing.

Con su plataforma Reply Next, que fundó hace dos años, está transformando negocios multiubicación con gran presencia en Google Maps, ayudándoles a atraer más clientes mientras reducen la carga operativa. Por esta razón en 2026 ha sido incluido como uno de los cien más creativos en el mundo de los negocios.

Noticias relacionadas y más

La lista Forbes

Es una clasificación anual que publica la revista estadounidense especializada en finanzas y negocios Forbes. Estas listas clasifican por categorías distintos aspectos como el ranking de multimillonarios del mundo, de mejores empresas para trabajar, mujeres más poderosas, etc. Existen ediciones locales como Forbes España.

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