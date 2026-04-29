Mogán recurre al cine como herramienta para concienciar al alumnado contra el bullying

El Ayuntamiento de Mogán impulsa por tercer año consecutivo el proyecto ‘Cámara, claqueta y acción’, una iniciativa educativa que utiliza el cine para sensibilizar al alumnado sobre el acoso escolar y fomentar la prevención desde las aulas.

El programa está dirigido al alumnado de 6º de Primaria de los centros educativos del municipio. Esta semana se han presentado los carteles de los ocho cortometrajes escritos y protagonizados por los propios escolares, que serán proyectados el próximo 21 de mayo durante la Gala contra el Acoso Escolar, un evento reservado para el alumnado participante y sus familias.

La concejala de Educación, Emily Quintana, destacó durante la presentación de los carteles en el CEO Mogán que el acoso escolar continúa siendo una realidad en muchos centros educativos. En este sentido, subrayó que el objetivo del proyecto es contribuir, desde la educación y la creatividad, a que estas situaciones puedan prevenirse y erradicarse.

‘Cámara, claqueta y acción’ se desarrolla a través de cuatro sesiones formativas de hora y media, impartidas por la trabajadora social Elena Fernández. Durante estos encuentros, el alumnado trabaja conceptos relacionados con el bullying, sus causas, consecuencias, fases y formas de prevención, además de participar en dinámicas grupales y en la creación de los guiones.

El proyecto culmina con una jornada de rodaje junto al equipo profesional de Maspafoto, entidad creadora de la iniciativa. De esta manera, los niños y niñas participan en todo el proceso creativo, desde la idea inicial hasta la grabación final de los cortometrajes.

Fernández explicó que el uso del cine permite abordar el acoso escolar de una forma más cercana y atractiva para el alumnado. Según señaló, cuando los estudiantes se convierten en guionistas, actores y directores, el mensaje se interioriza mejor y el aprendizaje resulta más efectivo.

Además, durante las sesiones se informa a los menores sobre cómo pedir ayuda ante posibles situaciones de acoso, tanto a través de sus familias y centros educativos como mediante recursos externos, entre ellos el teléfono nacional contra el acoso escolar.

La tercera edición del proyecto finalizará el jueves 21 de mayo con la Gala contra el Acoso Escolar en el Centro Polivalente de Arguineguín, donde se estrenarán los cortos realizados por el alumnado. El acto pretende ser también un espacio de encuentro con las familias, para compartir el trabajo desarrollado durante el proceso.

En las semanas previas a la gala, los carteles oficiales de cada cortometraje se expondrán en los centros participantes: CEO Mogán, CEIP Playa de Mogán, CEO Motor Grande, CEIP Playa de Arguineguín y CEIP Artemi Semidán.