Mogán ha sido reconocido como Ciudad de la Ciencia y la Innovación por sus políticas de sostenibilidad, digitalización y modernización urbana

Mogán ha sido reconocido por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades como Ciudad de la Ciencia y la Innovación, una distinción que destaca el compromiso del municipio con las políticas locales innovadoras y con el desarrollo de proyectos orientados a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.

La candidatura presentada por el Ayuntamiento de Mogán puso en valor la apuesta municipal por la sostenibilidad, la digitalización y la modernización de los espacios urbanos, especialmente en un municipio marcado por su alta especialización turística y por la necesidad de gestionar de forma eficiente los recursos naturales.

Con este reconocimiento, Mogán se incorpora a la Red Innpulso, un foro nacional integrado por municipios que utilizan la innovación como herramienta de transformación social, económica y urbana. La red cuenta ya con 128 ciudades en toda España y permite compartir experiencias, proyectos y estrategias entre administraciones locales.

Entre las iniciativas destacadas en la candidatura figuran la Senda Verde del Barranco de Mogán, la red de senderos Tamaranae, la renaturalización del Barranco de Pino Seco y las mejoras de movilidad sostenible en Arguineguín. También se incluyeron actuaciones vinculadas a la modernización del alumbrado público, la digitalización del ciclo del agua y la mejora de la eficiencia energética en edificios municipales.

Innovación aplicada al territorio

El reconocimiento también valora la consolidación de un ecosistema local de innovación con participación de universidades, centros educativos, entidades empresariales y redes nacionales e internacionales. Esta colaboración ha permitido avanzar en proyectos de transformación urbana, sostenibilidad turística y digitalización administrativa.

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La distinción refuerza la posición de Mogán como municipio que busca responder a los retos presentes y futuros mediante políticas públicas basadas en la innovación, la sostenibilidad y la mejora de los servicios urbanos.