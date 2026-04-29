Preocupación por la hospitalización del Padre Báez: lo que se sabe sobre su estado actual
El sacerdote Fernando Báez permanece ingresado en el Hospital Insular tras varios días
Hay nombres que, con el paso de los años, se convierten en parte del paisaje social de una tierra. Voces reconocibles, presencias constantes, figuras que generan tanto seguimiento como debate. En las últimas horas, uno de esos nombres ha vuelto al foco mediático, esta vez por motivos de salud que han despertado inquietud en su entorno más cercano. El sacerdote grancanario Fernando Báez Santana, conocido popularmente como Padre Báez, permanece ingresado en el Hospital Insular de Gran Canaria, según ha adelantado el medio TELDEACTUALIDAD y han confirmado fuentes próximas a su entorno.
El sacerdote se encuentra en la planta décima del centro hospitalario, bajo supervisión médica y acompañado por personas de su círculo más cercano. Por el momento, no se han difundido partes oficiales sobre su evolución clínica.
Un estado delicado en los últimos días
De acuerdo con las mismas fuentes, habría experimentado en los últimos días un deterioro progresivo de su estado físico. Esta situación se habría agravado recientemente, cuando dejó de alimentarse con normalidad, lo que encendió las alarmas entre quienes le rodean.
Este contexto habría motivado su traslado al hospital, donde permanece ingresado recibiendo atención sanitaria.
Una figura mediática en Canarias
Fernando Báez ha sido durante décadas una de las figuras más conocidas y también controvertidas del panorama público canario. Su participación en medios de comunicación, así como su estilo directo al abordar temas de actualidad, le han otorgado una notable presencia en la vida social del Archipiélago.
Su ingreso hospitalario ha generado preocupación entre seguidores y personas cercanas, que permanecen pendientes de su evolución en las próximas horas.
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