Quesos Bolaños logra la medalla de plata en el campeonato nacional

Quesos Bolaños ha obtenido la medalla de plata en el GourmetQuesos, el campeonato de los Mejores Quesos de España, celebrado recientemente en el marco del Salón Gourmets 2026. El reconocimiento fue para su Pajonales curado de cabra de leche cruda, que se situó entre los tres mejores quesos del país en la categoría de cabra curado de leche cruda.

El certamen reunió a más de 800 quesos procedentes de toda España y contó con un proceso de selección basado en catas a ciegas realizadas por un jurado especializado. Tras la fase semifinal, solo seis quesos por categoría accedieron a la final, de los que únicamente tres fueron premiados con medalla de oro, plata y bronce.

Además de la plata obtenida por el Pajonales curado, Quesos Bolaños logró clasificar otro de sus productos entre los seis mejores de España en su categoría. Se trata del Media Flor semicurado mezcla de leche cruda, que también alcanzó la final nacional.

Con este resultado, la quesería se convirtió en la única de Gran Canaria con presencia en la final del campeonato con dos elaboraciones, reforzando su posición dentro del sector quesero español.

Reconocimiento al producto local

Desde Quesos Bolaños destacaron que el premio reconoce "tanto la calidad del producto como el trabajo de los ganaderos y del equipo de la quesería". La empresa subrayó la importancia de mantener viva la producción local de leche, un sector que considera "esencial" para garantizar la calidad de los quesos elaborados en la isla.

La quesería también reclamó mayor apoyo público para asegurar el relevo generacional en la ganadería y proteger una actividad vinculada al territorio y a la elaboración tradicional.

La medalla de plata en GourmetQuesos 2026 consolida a Quesos Bolaños como una de las referencias nacionales en la elaboración de queso de cabra de leche cruda y refuerza la presencia de Gran Canaria en uno de los concursos más exigentes del sector.

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La empresa de quesos artesanales Bolaños cuenta con más de 60 años de historia y cuenta con numerosos galardones a nivel insular, nacional y mundial, entre ellos varios oros.