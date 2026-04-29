El restaurante de este municipio de Gran Canaria que conquista a los amantes de la carne a la brasa: su tarta lotus es imprescindible

En Gran Canaria, más concretamente en el municipio de Ingenio se encuentra un restaurante que se ha convertido en una parada obligatoria para los amantes de la carne a la brasa. Se trata de Restaurante Los Cazadores, un establecimiento que apuestas por las carnes al grill, pero también cuentas con más opciones para satisfacer a todos sus clientes.

Los creadores de contenido @viajandocontanda han visitado el establecimiento para comprobar su la experiencia astronómica cumple con la popularidad del local. "¿Se come bien en Restaurante Los Cazadores o es puro nombre?".

Una propuesta variada

Este restaurante del sureste de la isla se ha convertido en un rincón perfecto para quienes buscan platos contundentes y sabor a brasa. Su propuesta gastronómica ofrece tanto elaboraciones clásicas como opciones fuera de carta que pueden variar según temporada.

Desde productos del mar hasta carnes al grill

En su vista, buscan romper las reglas y no probar la carne pero, finalmente, no pudieron resistirse. Comenzaron probando las gambas al ajillo y los chipirones fritos para ir abriendo el apetito, dos platos que no les dejaron indiferentes. "Lo que me habían dicho de este sitio no coincide con lo que estamos viendo", comentan.

Aunque la idea principal era no centrarse en la carne, el cachopo acabó ganando protagonismo. “Esta es la corteza más crujiente que yo he encontrado en un cachopo”, asegura.

Como broche final, pidieron la tarta de lotus que conquisto el paladar de los creadores de contenido. "Esta es la mejor tarta de queso y lotus del mundo", afirman.

Horario y ubicación

Restaurante Los Cazadores se encuera en la calle Islas Filipinas, 6, en Ingenio. Cuenta con 4,7 estrellas en Google, una muy buena valoración que refleja la satisfacción de quienes han visitado el establecimiento y han disfrutad de la experiencia gastronómica.

Abre lunes de 19:00 a 22:30 horas y martes empieza a ofrecer servicio de almuerzos y cenas de 13:00 a 16:30 horas y de 19:00 a 22:30 horas. Viernes y sábado amplía su horario de cenas de 20:00 a 00:00 horas, mientras que domingo solo ofrecer servicio de comidas de 13:00 a 17:00 horas. Miércoles y jueves el establecimeinto permanece cerrado por descanso del personal.