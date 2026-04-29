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San Bartolomé de Tirajana rechaza la municipalización de hamacas y sombrillas

El gobierno local se apoya en un expediente, iniciado en diciembre de 2025 para revisar el modelo de gestión, que concluye que la gestión directa no es la opción más favorable

Hamacas en Playa del Inglés.

Hamacas en Playa del Inglés. / Juan Carlos Castro

Bruno Betancor

Las Palmas de Gran Canaria

El gobierno del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana llevará este jueves a pleno su propuesta para el cese de la municipalización del servicio de hamacas y sombrillas en las playas del municipio. La iniciativa, impulsada por la Concejalía de Playas, se apoya en un expediente técnico iniciado en diciembre de 2025 para revisar el modelo de gestión, que concluye que la gestión directa no es viable en las condiciones actuales.

Según recoge un comunicado del gobierno consistorial, la municipalización, aprobada en 2021 por las condiciones excepcionales de la pandemia, nunca llegó a ejecutarse por la falta de medios materiales, técnicos y humanos, así como a la complejidad operativa del servicio. En este contexto, el servicio continuó prestándose mediante gestión indirecta, manteniéndose en la práctica el modelo anterior.

“Este expediente confirma que la municipalización aprobada en su momento no llegó a ejecutarse”, ha señalado el primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, quien añade que “no estamos ante un debate teórico, sino ante una realidad: el modelo no se pudo implantar por falta de medios y por las propias características del servicio”.

El expediente identifica limitaciones organizativas y de recursos que dificultan asumir el servicio desde el Ayuntamiento, especialmente por su carácter estacional y alta exigencia operativa. También advierte del impacto que tendría integrar al personal en la estructura municipal, con condicionantes legales en materia presupuestaria.

Un modelo en revisión

La revisión se ha realizado a través de una comisión con participación política y técnica, que encargó un informe independiente por parte de un economista especializado. En este sentido, la memoria técnica del expediente concluyó que la gestión directa no constituye la opción más adecuada ni más favorable para la satisfacción del interés general.

La concejala de Turismo, Yilenia Vega, ha asegurado que "este proceso se ha desarrollado con rigor, con participación técnica y política, y con el objetivo de analizar todas las alternativas con criterios objetivos”, al tiempo que ha defendido que la prioridad es garantizar un servicio “estable y eficiente” en un destino turístico como Maspalomas Costa Canaria.

La propuesta que se debate en la sesión plenaria incluye someter la memoria a exposición pública durante al menos 30 días antes de adoptar una decisión definitiva. En paralelo, el servicio sigue funcionando con prórrogas de un contrato caducado desde 2007.

Críticas y frente social

El cambio de modelo ha generado un rechazo político y social. La portavoz del PSOE, Conchi Narváez, aseguró en la sesión plenaria de febrero que la Fiscalía había solicitado información al Ayuntamiento sobre la legalidad del servicio, en relación con posibles irregularidades en la contratación de informes externos.

Además, sindicatos y colectivos sociales constituyeron en enero la Plataforma por la Defensa de la Gestión Pública del Servicio de Hamacas y Sombrillas, que rechaza lo que considera una “privatización”. El grupo denuncia que el servicio genera más de seis millones de euros anuales y cuestiona que se transfiera a empresas privadas mediante concesión.

Noticias relacionadas y más

El conflicto se ha intensificado tras la subida de tarifas aprobada el pasado verano, que elevó el precio del alquiler de 2,50 a 4,50 euros. Mientras el gobierno defiende que se trata de una actualización tras años congelados, la plataforma sostiene que busca hacer más atractiva la futura licitación. Desde el Ayuntamiento han reiterado que no se trata de una privatización, sino de una gestión indirecta ya utilizada en etapas anteriores.

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