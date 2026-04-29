Teodoro Sosa dará este viernes el pregón de las Fiestas Principales de San Isidro
El alcalde de Gáldar pronunciará el pregón de las Fiestas Principales de San Isidro 2026, un honor que recibe por su vinculación con el barrio
El alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa, será el encargado de pronunciar este viernes, 1 de mayo, el pregón de las Fiestas Principales de San Isidro 2026, un acto que abrirá oficialmente los días grandes del barrio.
La elección del primer edil como pregonero ha sido realizada por la Asociación de Vecinos El Labrador, en reconocimiento a su vinculación con San Isidro y a su trayectoria institucional.
El acto tendrá lugar a las 19:30 horas en la Iglesia de San Isidro, dentro del programa festivo presentado recientemente, que reúne actividades tradicionales, culturales y religiosas.
Tras la lectura del pregón, la programación continuará en la Plaza de San Isidro con la actuación de la Compañía Pieles, que pondrá en escena el espectáculo ‘Canto al trabajo’.
Sosa ha señalado que asumir este papel supone uno de los mayores honores recibidos, después de años compartiendo camino con el barrio. El alcalde reconoció además que la preparación del pregón le ha permitido recordar con emoción a muchas personas de San Isidro que han formado parte de su trayectoria personal y pública.
- Hiperdino arranca las obras para construir 577 viviendas y un centro comercial junto al Mercado de Guía
- Maspalomas Pride vuelve para celebrar su 25 aniversario: pregonera de lujo y más de una veintena de actos
- La Audiencia Nacional deniega la petición del restaurante El Paso de Moya de paralizar el expediente de derribo que tramita Costas
- Agaete cobrará 400 euros por día de rodaje de un película, 104 por bochinche y tres euros de entrada al Museo de Las Flores
- Carreteras cortadas por el Rally Islas Canarias 2026 en Gran Canaria: tramos y horarios
- Paco Santana, empresario de Canarylog: «Llegué a tener 400 empleados en la minería en África»
- Una menor denuncia una agresión sexual en un complejo turístico del sur de Gran Canaria: 'Me ha costado estudios, amistades y vida social
- El restaurante de Gran Canaria con la mejor relación calidad-precio según los inspectores Michelin