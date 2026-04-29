Teodoro Sosa dará este viernes el pregón de las Fiestas Principales de San Isidro

El alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa, será el encargado de pronunciar este viernes, 1 de mayo, el pregón de las Fiestas Principales de San Isidro 2026, un acto que abrirá oficialmente los días grandes del barrio.

La elección del primer edil como pregonero ha sido realizada por la Asociación de Vecinos El Labrador, en reconocimiento a su vinculación con San Isidro y a su trayectoria institucional.

El acto tendrá lugar a las 19:30 horas en la Iglesia de San Isidro, dentro del programa festivo presentado recientemente, que reúne actividades tradicionales, culturales y religiosas.

Cartel anunciador del Pregón de las Fiestas Principales de San Isidro 2026 / LP/DLP

Tras la lectura del pregón, la programación continuará en la Plaza de San Isidro con la actuación de la Compañía Pieles, que pondrá en escena el espectáculo ‘Canto al trabajo’.

Noticias relacionadas

Sosa ha señalado que asumir este papel supone uno de los mayores honores recibidos, después de años compartiendo camino con el barrio. El alcalde reconoció además que la preparación del pregón le ha permitido recordar con emoción a muchas personas de San Isidro que han formado parte de su trayectoria personal y pública.