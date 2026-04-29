Valsequillo impulsa un plan de bienestar animal con control de colonias felinas y mejoras en el centro de acogida

El Ayuntamiento de Valsequillo de Gran Canaria ha puesto en marcha un plan integral de bienestar animal con el objetivo de avanzar hacia una gestión más ética y responsable de la fauna en el municipio. La iniciativa incluye la implantación del método CER para el control de colonias felinas, el acceso al registro ZOOCAN, la creación de un grupo de gestores de colonias y mejoras en el centro municipal de acogida de animales.

El plan fue abordado en una reunión mantenida a mediados de abril entre el consistorio y el Colegio Oficial de la Profesión Veterinaria de Las Palmas, en la que se sentaron las bases de colaboración para profesionalizar el cuidado de los animales y dar respuesta a una demanda planteada desde hace años por parte de la ciudadanía.

El encuentro estuvo coordinado por el alcalde y responsable del área de Bienestar Animal, Juan Carlos Hernández Atta, junto al veterinario municipal, Juan Nuez. Por parte del Colegio de Veterinarios participaron su presidente, Pablo Varona Cabrera; el gerente, Francisco Rodríguez Castro; y Braulio Granado Artiles, coordinador del Programa Insular de Colonias Felinas.

Uno de los principales ejes del plan será la aplicación del método CER, basado en la captura, esterilización y retorno de los gatos comunitarios. Esta medida busca controlar la superpoblación felina, mejorar la salubridad en el entorno urbano y favorecer la convivencia entre las colonias y los vecinos.

Reunión de gestores / LP/DLP

Convenio con el Colegio de Veterinarios

El Ayuntamiento prevé formalizar esta línea de trabajo mediante un convenio específico con el Colegio de Veterinarios, que incluirá campañas plurianuales de esterilización quirúrgica, suministro de microchips y jaulas trampa, así como charlas informativas y acciones de sensibilización sobre tenencia responsable.

El alcalde destacó que esta actuación permitirá cumplir con la Ley 7/2023 de Bienestar Animal y ofrecer una respuesta equilibrada tanto a las personas que cuidan de los gatos como a quienes han trasladado molestias por el aumento descontrolado de colonias en los últimos años.

Otra de las medidas acordadas es la adhesión del Ayuntamiento al Registro Canario de Identificación Animal, ZOOCAN. Esta herramienta permitirá a la Policía Local y a los técnicos municipales identificar de forma inmediata a animales perdidos o abandonados, facilitando su devolución a las familias o la tramitación de denuncias en casos de abandono.

Firma Colegio Veterinarios Las Palmas / LP/DLP

El plan también contempla mejoras en el centro municipal de acogida de animales durante 2026. El objetivo es adaptar las instalaciones a la normativa vigente y convertirlas en un espacio de tránsito digno, con zonas diferenciadas para perros y gatos, áreas de esparcimiento y condiciones adecuadas de seguridad y bienestar.

Hernández Atta señaló que el Ayuntamiento quiere dejar atrás el concepto de “perrera” y avanzar hacia un modelo de centro de protección animal, abierto a la colaboración con el voluntariado y las asociaciones locales para fomentar las adopciones.

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En paralelo, el pasado 15 de abril se celebró una primera reunión con vecinos del municipio para informar sobre las actuaciones previstas y comenzar a organizar el grupo de gestores de colonias felinas. Varias personas ya han mostrado su interés en participar en esta labor, que requerirá identificación y formación específica para realizar el seguimiento de las colonias. Con este paquete de medidas, el Ayuntamiento de Valsequillo refuerza su compromiso con la protección animal, el cumplimiento de la legislación vigente y la convivencia vecinal.