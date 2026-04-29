Vecinos de Arguineguín denuncian falta de respuesta municipal tras un derrumbe en la calle Acorán
Nueva Canarias registra un requerimiento urgente ante la inacción municipal tras el derrumbe de un muro en la calle Acorán número 49
Vecinos de Arguineguín han mostrado su preocupación por la situación generada tras el derrumbe de un muro en la calle Acorán número 49, en el municipio de Mogán, provocado por las lluvias asociadas a la borrasca Therese. Los residentes alertan del riesgo existente en la vía pública y denuncian la falta de actuación por parte del Ayuntamiento.
Ante esta situación, los afectados trasladaron su preocupación al concejal de Nueva Canarias, Juan Manuel Gabella, quien visitó la zona acompañado por el vicepresidente de NC-BC en Mogán, Luis Gopar. Tras reunirse con los vecinos y comprobar el estado del lugar, Gabella constató la presencia de escombros, terreno inestable y afección directa a una vía pública.
Nueva Canarias ha registrado un requerimiento formal, presentado el 29 de abril, en el que solicita una intervención urgente ante el estado de la zona afectada. En el escrito se pide una inspección técnica inmediata, un informe pericial, la adopción de medidas de seguridad y una resolución administrativa que determine las responsabilidades correspondientes.
Gabella calificó de “inadmisible” que, ante un riesgo evidente en una calle pública, no se haya producido una actuación municipal. El edil considera que la situación refleja una “dejación de funciones” por parte del Ayuntamiento de Mogán.
Según el relato de los vecinos, los servicios de emergencia que acudieron inicialmente al lugar ya advirtieron de la necesidad de una intervención técnica. Sin embargo, aseguran que no se ha realizado ninguna inspección oficial ni se ha emitido un informe administrativo sobre el estado del muro y del terreno.
Desde Nueva Canarias insisten en que el caso afecta a la seguridad de un espacio público y que, por tanto, el consistorio debe actuar dentro de sus competencias en materia de urbanismo, protección civil y prevención de riesgos.
Mientras tanto, los vecinos afirman que el terreno continúa inestable y temen que puedan producirse nuevos desprendimientos, especialmente si se registran nuevos episodios de lluvia. Por ello, reclaman una actuación inmediata que permita asegurar la zona y evitar daños mayores.
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